أشار أمين السر العام في النادي البحري الرياضي خالد الفودري إلى أن النادي قرر ربط جميع أنشطة النادي خلال فبراير الجاري، باحتفالات الكويت الوطنية بمناسبة مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، وتولي سمو الشيخ نواف الأحمد منصب ولي العهد، وحلول الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال المجيد، والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، وأن جميع أنشطة وفعاليات النادي المتعلقة بالتراث البحري، وبالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والبطولات والسباقات المحلية، والمشاركات الخارجية لمنتخب الدراجات المائية والشراع والتجديف والكاياك ستحمل الطابع الوطني بالدرجة الأولى.

من جانب آخر، تقيم لجنة الرياضات البحرية في النادي السبت المقبل، سباق الكويت السابع لقوارب البروكلاس والنزهة كجولة ثانية من بطولة الموسم الحالي 2016/2017، وذلك في المنطقة البحرية المواجهة لشارع البلاجات في السالمية، فيما وجه مساعد مشرف عام اللجنة في النادي محمد بركات الدعوة لمحبي سباقات قوارب البروكلاس والنزهة من المواطنين والمقيمين وفي دول مجلس التعاون، للمشاركة في السباق الذي سيشتمل على فئة 21 قدما ذات محرك واحد، وفئة 28 قدما ذات محركين، إلى جانب فئة قوارب النزهة.

وكان السباق الماضي الذي أقيم في مطلع ديسمبر الماضي كجولة أولى، قد انتهى بفوز الفريق المكون مصطفى دشتي وعدنان القلاف بكأس المركز الأول لفئة البروكلاس 28، والفريق المكون من خالد الحسن ومحمد العماني بكأس فئة قوارب البروكلاس 23 قدما، والفريق المكون من الأخوين أحمد فاضل كرم وخالد فاضل كرم بكأس فئة قوارب النزهة.