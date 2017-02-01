ينظم نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية يوم السبت المقبل الجولة السابعة من بطولة استعراض المهارات على حلبة نادي باسل السالم الصباح على طريق الدائري السابع باتجاه الجهراء بمشاركة عدد كبير من المتسابقين.

وتوقع امين سر النادي فهد عقاب العلاج في تصريح لـ«كونا» أن تشهد البطولة مستويات مميزة ومنافسات قوية لما يمتلكه المشاركون من مهارات عالية وخبرة كبيرة.

واكد ان متسابقي النادي يمتلكون مهارات كبيرة ومستويات فنية عالية مقارنة بنظرائهم في المنطقة، مضيفا انهم «قادرون على تقديم أفضل المستويات وانا على ثقة بقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم بصورة تشرف سمعة رياضة المحركات في البلاد».

وأثنى على الرعاية والتعاون الدائم بين النادي والهيئة العامة للرياضة وقطاع الرياضة للجميع برئاسة حامد الهزيم على تنظيم الايام المفتوحة والبطولات التي تستقطب هواة هذه الرياضة من الشباب، واصفا التعاون بـ«البناء والفعال الذي أسهم في تطوير رياضة المحركات في الكويت وجمع الشباب تحت مظلة النادي وفي الحلبة تحقيقا للأمن والسلامة».

وأعرب عن أمله في أن يحقق التعاون الهدف المأمول منه في دعم الشباب الممارس لرياضة المحركات بشتى أنواعها وإبعادهم عن مخاطر الطرقات والممارسات الخاطئة، متمنيا السلامة لجميع المتسابقين المشاركين في البطولة وللنادي في التنظيم بصورة لائقة ومنشودة لمحبي هذه الرياضة.

وذكر ان باب التسجيل للبطولة مفتوح في ادارة النادي بمقرها بجنوب السرة منطقة الزهراء بجانب جمعية الشرطة من الساعة 5.30 عصرا حتى 8.30 مساء.