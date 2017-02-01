حصد منتخبنا الوطني لرماية التراب «رجال» ذهبية مسابقة الفرق ضمن بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الدولية السادسة الكبرى للرماية وذلك في منافسات اليوم الثالث للبطولة المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.

وحصد المنتخب المؤلف من عبدالرحمن ناصر العثمان، طلال عبدالله الرشيدي، وخالد المضف الميدالية الذهبية، متفوقا على المنتخب اللبناني صاحب الميدالية الفضية ويضم الرماة آلان موسى، هاشم جبار، وجاد حمادة، في الوقت الذي حل فيه المنتخب الإماراتي ثالثا حاصلا على الميدالية البرونزية ويضم الرماة حمد الكندي، وليد العرياني، وأحمد الحمادي.

ونجحت الرامية المصرية شيماء حشاد في حصد ذهبية مسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار سيدات فردي، بمجموع نقاط 20609، بينما حلت الرامية البحرينية نوف الدوسري في المركز الثاني بمجموع نقاط 20409، وحلت الكويتية مريم ارزوقي ثالثا بمجموع نقاط 18404.

وفي مسابقة تراب فردي رجال حصد المغربي ادريس الحفادي الميدالية الذهبية متفوقا على الكويتيين عبدالرحمن ناصر العثمان صاحب المركز الثاني، وطلال الرشيدي صاحب المركز الثالث.

وفي مسابقة البندقية ضغط هواء 10 أمتار سيدات فرق حصل المنتخب البحريني على الميدالية الذهبية فيما جاء المنتخب القطري في المركز الثاني.

من جانب آخر، تتواصل اليوم منافسات البطولة وذلك باقامة مسابقات 10 أمتار مسدس سيدات، و50 طبق سكيت رجال، و50 متر رقود رجال، بالاضافة الى التدريب الرسمي لمسابقة دبل تراب رجال.

ومع نهاية منافسات اليوم الثالث واصلت الكويت صدارة ترتيب الدول من حيث الحصول على الميداليات برصيد 12 ميدالية، منها 5 ذهب، 2 فضية، و5 برونزية، في الوقت الذي حلت السعودية في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات (2 ذهب، 1 فضة، 1 برونز)، وجاءت قطر في ثالثا برصيد 5 ميداليات (1 ذهب، 4 فضة، 1 برونز)، البحرين رابعا 3 ميداليات (2 ذهب، 1 فضة)، مصر والمغرب خامسا برصيد ميدالية واحدة ذهبية لكل منهما، لبنان سادسا (2 فضة)، عمان سابعا 5 ميداليات (1 فضة، 4 برونز) العراق ثامنا (1 فضة)، والإمارات تاسعا (1 برونز).

العتيبي هنأ

حرص رئيس الاتحادين الكويتي والعربي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة دعيج العتيبي على تقديم خالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم في الكويت، متمنيا له مزيدا من النجاح وقيادة الدولة نحو نجاحات جديدة وان يمتعه الله بالصحة والعافية والعمر المديد.

واشاد العتيبي بالمنافسات التي شهدتها البطولة على مدار الايام السابقة قائلا انها كانت قوية بالفعل وعلى درجة عالية من التنافس، مباركا لهؤلاء الرماة والراميات الذين توجوا بالميداليات وبالمراكز الاولى، كما تمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في بقية المنافسات.

وأعرب العتيبي عن امنياته أن تستمر القوة في المنافسات فيما تبقى من أيام البطولة، كما اشار الى انه يأمل في نجاح اكبر وافضل في النسخ المقبلة لبطولة سمو الأمير وتحقق كامل أهدافها.

الرشيدي: الإعداد الجيد

بدوره، قال الرامي طلال عبدالله الرشيدي انه حقق ميداليتين في البطولة العربية وهما ذهبية وبرونزية، مرجعا هذه الانجازات الى المعسكرات الداخلية التي قام بها في الفترة السابقة والجهود التي بذلت من قبل النادي والتي كانت بمنزلة اعداد قوي بالنسبة له ووضعته على الطريق الصحيح.

حسني: البطولة تتطور

اشاد رئيس الاتحادين المصري والافريقي حازم حسني ببطولة سمو الأمير الدولية للرماية من حيث التنظيم والاستضافة ووصفها بانها رائعة وربما اكثر من رائعة من كل النواحي سواء التنظيمية او التنافسية العالية التي تشهدها.

واضاف ان الرماية المصرية تسعد بالتواجد في الكويت الشقيقة، متمنيا استمرار اقامة البطولة والمشاركة المصرية على مدى السنوات المقبلة، معتبرا انه امر يسعد الجميع خاصة ان البطولة تعتبر فخرا للعرب بالكامل وليس للكويت فحسب.