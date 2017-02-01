«التميز» قدمت العرض الأفضل لاحتضان هذه الفكرة في الخليج وقدمت لنا جميع التسهيلات اللازمة

هناك خطوة مستقبلية لعمل تحليل «DNA» للنشء لمعرفة إمكاناتهم وقدراتهم على الاستشفاء

أداء «الفراعنة» يتصاعد تدريجياً في كأس أفريقيا

الظروف التي مرت بها مصر سبب ابتعاد أنديتها عن لقب دوري أبطال «القارة السمراء»

لا يجوز أن يدير الأندية والاتحادات أشخاص هواة

علينا ترك كوبر يعمل والهدف الأكبر هو الوصول إلى مونديال روسيا 2018

المنتخب المصري حقق نتائج ممتازة في دور المجموعات ويكفي عدم استقباله أي هدف

يحيى حميدان

باتت أكاديمية النادي الأهلي المصري لكرة القدم في الكويت من اكثر الأكاديميات نجاحا من خلال افتتاحها لعدد من الفروع وجذبها لمجموعة كبيرة من النشء لتدريبهم وصقل مهاراتهم على يد مدربين متخصصين. واستضافت «الأنباء» كلا من مدير عام أكاديميات النادي الأهلي المدرب شوقي عبدالشافي ونجم «الأحمر» وليد سليمان اللذين يزوران البلاد لمتابعة مستوى اللاعبين النشء، وكذلك عضو مجلس إدارة شركة التميز معز عثمان ومدير الأكاديمية في الكويت محمد إبراهيم للحديث عن فكرة إقامة هذه الأكاديمية خارج مصر والفوائد التي ستعود على «القلعة الحمراء» أو النشء من جميع النواحي.. فإلى التفاصيل:

كيف تقيمان عمل الأكاديمية بأفرعها المنتشرة في الكويت؟

٭ عبدالشافي: في البداية قمنا بإقامة هذه الأكاديمية في الكويت بعد العرض الجدي الذي تقدمت به شركة التميز والتي رأينا انها تمتلك الرغبة في العمل معنا وتوفير كل احتياجاتنا لضمان نجاح الفكرة، وفي الحقيقة نحن في الأهلي لا نغامر بوضع اسم النادي في مشروع لا نثق في امكانية نجاحه، وهم في الشركة يتولون الجوانب التنظيمية، اما الأمور الفنية فهي تقع على عاتق الأهلي الذي يقوم بترشيح المدربين وعمل البرامج التدريبية الملائمة للنشء من سن 5 سنوات إلى 15 سنة، ولدينا عدد كبير من اللاعبين ليس فقط من الجالية المصرية المقيمة في الكويت بل ومن مختلف الجنسيات العربية وكذلك الأجنبية، ومن عوامل نجاح الفكرة هي شعبية النادي الأهلي الكبيرة في الكويت وهذا الأمر شجعنا على المضي قدما في عمل مثل هذا المشروع خارج مصر.

سليمان: أشكر المسؤولين في الأكاديمية على هذه الدعوة والاستضافة، وهذا العمل يبين حجم التعاون بين الأهلي والقائمين على الأكاديمية ويحسب للنادي الأهلي هذا النجاح في استقطاب عدد كبير من النشء الذين يتدربون على يد مدربين مختصين، وبلاشك ستكون الفائدة للنادي الأهلي في النهاية لاستقطاب الموهوبين، ومن خلال زيارتي للأكاديمية كنت سعيدا جدا بردة فعل الاطفال واستقبالهم الحار لي، وهذا الأمر انا كنت اقوم به عندما كنت صغيرا في فريق المدرسة بالأهلي وذلك مع هشام عبدالرسول هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 1990 وكان بمنزلة القدوة بالنسبة لي، وعمل مثل هذه الأكاديميات مفيد جدا للصغار ويشجعهم على ممارسة الرياضة وكذلك الانضباط واحترام الآخرين، وارى ان فكرة الأكاديمية ناجحة والأهلي تعود على النجاح.

تطوير المستويات

ما أهداف أكاديمية الأهلي؟

٭ عبدالشــافـــي: أهـدافـنـا عديدة، ومن ابرزها: تأسيس اللاعبين بالشكل الصحيح وتطوير مستوياتهم والعمل بشكل اكبر على تعليمهم الاحترام والانضباط والارتقاء بتحصيلهم العلمي وهذا ما نحرص عليه بشكل كبير، ومن هذا العدد الكبير الذي يشترك في الأكاديمية لو استقطبنا 3 أو 4 لاعبين سنويا نكون حققنا الهدف المنشود، وهذا الأمر تم بالفعل بعد ان ضم الأهلي اكثر من لاعب موهوب إلى النادي رسميا في القاهرة، ولدينا قواعد صارمة يتقيد بها النشء ومنها ضرورة ان يركز اللاعب على تحصيله العلمي وفي حال حصل منه تقصير على الصعيد الدراسي نقوم بمنعه من دخول التدريبات بالتعاون مع ولي امره وذلك لتحفيزه على التركيز دراسيا وكذلك من الناحية الكروية، والطفل في هذه السن الصغيرة قابل للتعلم والتطور ومثلما يقال «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر»، ومن الصعوبة تعليم الولد عندما يصل الى سن المراهقة كيفية الجري بالكرة والتحرك داخل الملعب كونه وصل لمرحلة كبيرة يصعب من خلاله تأسيسه بالشكل الصحيح، وهناك خطوة سنقوم بها في المستقبل وهي عمل تحليل الـ «DNA» للنشء لمعرفة امكانياتهم وقدرتهم على الاستشفاء وهذا تطور تكنولوجي مهم سيساعدنا على الارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين.

أداء «الفراعنة»

ما رأيكما في أداء منتخب مصر خلال الدور الاول من كأس أفريقيا؟

٭ عبدالشافي: الأداء مرض بنسبة كبيرة ولاحظ الجميع تطور الأداء خلال مباريات دور المجموعات ومن ثم مباراة الدور ربع النهائي أمام المغرب بشكل تصاعدي وعلينا ترك الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر يعمل وفي النهاية النتائج تؤكد ارتقاء المستوى بشكل عام، وهذا الجيل من اللاعبين يفتقد معظمه خبرة البطولات القارية ولكنه يمتلك الطموح لتحقيق الانجازات، والهدف الاهم من التعاقد معه كان الوصول إلى مونديال روسيا 2018 ومصر تحتل صدارة مجموعتها حاليا في التصفيات الأفريقية ويجب ان ندعم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للعودة من جديد لهذه البطولة العالمية الكبيرة بعد غياب.

سليمان: المنتخب المصري حقق نتائج ممتازة في دور المجموعات وأمام المغرب ويكفي عدم استقباله اي هدف وهذا يؤكد العمل الذي يقوم به اللاعبون والجهازان الفني والإداري.

لماذا لم يتم اختيارك لصفوف المنتخب المصري في كأس افريقيا 2017 بالغابون؟

٭ سليمان: هذا الأمر يعود للجهاز الفني وانا أحترم اختياراتهم وسأعمل في الفترة المقبلة اكثر من اجل العودة لصفوف المنتخب المصري في التصفيات المونديالية وآمل ان اكون ضمن القائمة وأتمنى لمنتخب بلدي التوفيق دائما سواء كنت في التشكيلة أو خارجها وانا موجود في كيان كبير وأعلم اهمية الانضباط والتطور بشكل مستمر.

كيف تقيمان مسيرة حارس منتخب مصر عصام الحضري؟

٭ عبدالشافي: ما يقوم به الحضري بعد وصوله إلى سن الـ 44 يعتبر امرا كبيرا ويستحق عليه الاشادة، فهو محافظ على التدريبات ولديه الطموح والحافز للبقاء اطول فترة ممكنة، وما يفعله الحضري لا يقوم به كثير من اللاعبين من خلال النوم مبكرا والالتزام بالتدريبات على فترتين وكل هذه العوامل ساهمت في أن يستمر في الملاعب حتى هذه السن وهناك الكثير من النماذج في حراسة المرمى التي يجب ان تحتذى ومنها الروسي داساييف والايطالي بوفون والانجليزي السير ستانلي ماتيوس.

سليمان: عصام شيء كبير في كرة القدم المصرية ولقب «السد العالي» لم يحصل عليه من فراغ وهو شخص حريص على التدريبات اليومية ويحافظ على نفسه وصحته ولديه طموح كبير في قيادة منتخب مصر لكأس العالم 2018، ووجود الحضري في الوقت الحالي مع المنتخب يساعد ايضا الجهازين الفني والإداري عبر نقل خبرته الكبيرة في الملاعب والبطولات للاعبين الشباب الذين بدأوا مسيرتهم الدولية منذ فترة وجيزة، وفي رأيي ان ما أوصل الحضري لهذه المرحلة هو معايشته لجيل كان يضم لاعبين كبارا مثل حسام حسن الذي بقي في الملاعب هو الآخر إلى سن متقدمة.

عدم الاستقرار الفني

ما سر كثرة تغيير المدربين في مصر والوطن العربي؟

٭ عبدالشافي: يجب على الجماهير محاسبة مجالس إدارات الأندية والاتحادات قبل القاء المسؤولية على المدربين سواء المحليون أو الاجانب كونهم هم من اختاروا هذا المدرب، وارى ان هذه الإدارات يقودها أشخاص هواة يتولون المسؤولية على لاعبين ومدربين محترفين يتقاضون اموالا طائلة، والحل الامثل للقضاء على هذه الظاهرة هو جعل كيانات الأندية ملكية خاصة لأشخاص ويصرفون على الأندية من حساباتهم الشخصية كون هذا الأمر سينهي مسألة المجاملة وسيتم اختيار الاكفأ.

متى يعود الأهلي لمونديال الأندية؟

٭ سليمان: غاب الأهلي لفترة لم نعتدها عن مونديال الأندية وهذا يعود للظروف التي مرت بها مصر والتي تسببت في تراجع مستويات الأندية والمنتخب كذلك، ولكنني متفائل جدا بقرب عودة الأحمر لهذه البطولة الكبيرة عبر الحصول على لقب دوري ابطال افريقيا هذا الموسم لما يضمه الفريق من عناصر باتت خبيرة في البطولات الكبيرة.

هل من كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء؟

٭ عبدالشافي: سعيد بتواجدي بالكويت وسعيد اكثر بزيارتي الثانية لصحيفة «الأنباء» وعمل هذا الحوار وكذلك سعدت اكثر بشعبية الأهلي الجارفة في الكويت وشكرا للجميع.

٭ سليمان: اشكر «الانباء» على هذه الاستضافة واتمنى التوفيق للقائمين على أكاديمية الأهلي في الكويت وشكرا للجميع على حسن الضيافة.

عثمان: لدينا طموحات للتطوير

قال عضو إدارة شركة التميز معز عثمان ان الشركة لديها عدد من الافكار لتطوير الأكاديمية بصورة اكبر والا يقف العمل عند هذا الحد ونرغب في تطوير النشء على كل المستويات وهذا الهدف الذي سعينا اليه من خلال إقامة هذا المشروع.

وبين عثمان ان إدارة الأكاديمية تقوم بعمل دراسة كل 3 اشهر للوقوف على ما تحقق في كل فترة زمنية، مشيرا إلى ان الإدارة تقوم بتوفير كل ما يلزم لتعليم الاولاد وجذبهم إلى كرة القدم ومن ثم دخولهم عالم الاحتراف.

وذكر عثمان ان إدارة الأكاديمية قامت بعمل معسكر لمدة اسبوع في القاهرة خلال الصيف الماضي وتم خلاله زيارة تدريبات الفريق الاول بالنادي الأهلي وهو ما كان له الاثر الكبير في نفوس الصغار وهذه الأمور ستكون محفزة لهم للبقاء في الأكاديمية قبل توجههم للأندية بعد ذلك.

وأكد ان فكرة إقامة أكاديمية للنادي الأهلي جاءت بسبب الجالية المصرية الكبيرة في الكويت وكذلك شعبية النادي في المنطقة الخليجية ايضا، مشيرا إلى ان البرامج التدريبية يشرف عليها النادي الأهلي بشكل مباشر كون شركة التميز تهتم بالأمور التنظيمية فقط.

إبراهيم: نعمل على أهداف عدة

اوضح مدير أكاديمية الأهلي محمد إبراهيم ان الأكاديمية تعمل على عدة أهداف كون طموحات اللاعبين تختلف وذلك لوجود فئة تريد الاستمرار في مجال كرة القدم ودخول عالم الاحتراف وفئة اخرى تسعى للحصول على جسم سليم، والفئة الثالثة من النشء تريد استغلال وقت الفراغ وتفريغ طاقاتهم في هذا المجال.

واضاف إبراهيم ان الجهاز الفني للأكاديمية يعمل على تطوير اللاعبين وترغيبهم بالرياضة كونها ستساهم في تكوين شخصية اللاعب عندما يكبر، مشيرا إلى ان التركيز لا ينحصر في الجوانب الكروية فقط بل هناك متابعة للصغار في مدارسهم وذلك لتشجيعهم على العمل الجماعي واحترام القواعد.

وبين أن إدارة الأكاديمية تجهز حاليا للمشاركة في بطولة خارجية ستقام في شهر ابريل المقبل بمدينة برشلونة باسبانيا.