أكد رئيس لجنة الـ«دراغ.ريس» في نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ دعيج الفهد الصباح جاهزية متسابقي النادي لتسجيل مشاركة إيجابية في الجولة الثانية من البطولة العربية في قطر.

وقال الفهد لـ«كونا» امس إن البطولة تعد أبرز البطولات الخليجية وتشهد حضورا جماهيريا غفيرا وتنظيما مميزا مضيفا أن تجارب السرعة ستقام هناك في وقت لاحق اليوم بمشاركة واسعة من نخبة المتسابقين.

ولفت إلى أن هذه البطولة هي الأقوى في سباقات «دراغ ريس» على المستوى الخليجي وتتميز بقوة منافساتها من خلال نخبة من أفضل السائقين في العالم المشاركين فيها.

وأوضح أنه بعد إقامة تجارب السرعة ستتم إقامة السباق النهائي للـ«دراغ ريس» اليوم وغدا مبينا أن هناك عددا من المتسابقين الكويتيين والخليجيين الذين سيشاركون في هذه البطولة عالية المستوى وأكثر من 50 متسابقا كويتيا.