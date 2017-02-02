يحيى حميدان

فشلت محاولات ادارة خيطان في تسجيل المحترف العماني بدر بن نصيب في كشوفات الفريق لدى اتحاد الكرة بسبب بعض المشاكل بين اللاعبين وناديه النهضة.

وكان بن نصيب قد رفع قضية ضد النهضة لعدم حصوله على 3 رواتب، وبالتالي رفضت ادارة النادي العماني منحه المخالصة اللازمة لتسجيله في قائمة خيطان ما لم يتنازل عن القضية وهو ما رفضه اللاعب.

ويعتبر بن نصيب من اللاعبين المميزين وهو قائد المنتخب الأولمبي العماني.

ويمتلك خيطان حاليا 3 محترفين أجانب وهم: البرازيلي ليماو والعاجي كيفن والفرنسي الامام سيدي.

الى ذلك، سجلت ادارة خيطان المدافع علي الموسوي في كشوفات الفريق قبل اغلاق باب الانتقالات الشتوية مساء اول من امس.

وانتقل الموسوي الى خيطان بصفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف الموسم قادما من العربي الذي شارك معه في بعض المباريات خلال المواسم الماضية.

ويغيب اللاعب عبدالله عشوان عن خيطان خلال الفترة الحالية بسبب الاصابة على أن يعود الى زملائه عقب شفائه منها.