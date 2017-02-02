حامد العمران

يواصل الفريق الاول لكرة اليد بنادي الجهراء استعداداته لدوري الدمج من خلال المعسكر الخارجي في مصر وبالتحديد في مدينة الإسكندرية ويستمر المعسكر إلى يوم الاثنين المقبل.

وكان الوفد قد وصل إلى الإسكندرية في ٢٧ من الشهر الماضي برئاسة مدير اللعبة ذعار الجنفاوي.

وأكد مدير الفريق حميد الشمري ان اللاعبين ملتزمون بحد كبير في البرنامج التدريبي من خلال حصتين للتدريب في اليوم على فترتين صباحية ومسائية على صالة نادي الاتحاد الاسكندري بقيادة المدرب ستيفن كوفاج ومساعده الوطني ناصر الجنفاوي، مشيرا إلى أن الفريق خاض مباراة ودية امس الأول مع فريق الأولمبي المصري وقدم الفريق عرضا جيدا قياسا بفارق المستوى وخسر بفارق ضئيل من الأهداف، لاسيما ان الجهراء يضم عددا من الوجوه الشابة بقيادة الدوليين احمد المفرح وعبدالله الحجرف ولاعبي الخبرة شاكر آرتي وسعد مفرح ومحمد مفرح.

وأشار الشمري إلى ان الفريق سيخوض مباراتين في الفترة المقبلة من المعسكر وسيركز المدير الفني للفريق على التشكيلة الأساسية استعدادا للمباريات الثلاث المتبقية في دوري الدمج أمام خيطان وبرقان والعربي، مؤكدا انه الجهراء لن يكون صيدا سهلا أمام برقان والعربي على الرغم من فقدان فرصة التأهل إلى الدوري الممتاز ولكن الهدف الرئيسي للفريق سيكون بالمنافسة على المركز الاول في دوري الدرجة الأولى والذي سيضم الفرق من السادس إلى الخامس عشر في دوري الدمج، لافتا الى أن الجهراء يملك مجموعة من اللاعبين المميزين ويحتاجون فقط للانتظام في التدريب للوصول إلى الهدف المنشود.