أحمد السلامي

تسلمت إدارة نادي السالمية البطاقات الخاصة باللاعبين المعارين من النادي العربي مشاري الكندري وأحمد محمد حسن، وذلك بعد اعتماد تسجيلهما في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم لدى اتحاد اللعبة.

وكانت إدارة النادي العربي وافقت في وقت سابق على إعارة مشاري الكندري وأحمد حسن إلى صفوف السالمية حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في أعقاب انتقال المحترف العاجي إبراهيما كيتا إلى صفوف «الأخضر» مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات المتكاملة التي يعمل على إنجازها مجلس إدارة النادي وجهاز الكرة في تدعيم خطوطه بخدمات عدد من اللاعبين المحترفين والمحليين لضمان إكمال الفريق منافسات الموسم بصورة متناسقة ومتكاملة.