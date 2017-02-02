يعقوب العوضي

أعرب حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد في نادي الساحل عيسى البلوشي عن خيبة أمله في الجهازين الاداري والفني للفريق بعد رفع اسمه من كشوفات الفريق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وقال: جلست على دكة الاحتياطيين لفترات طويلة ومختلفة ولا اعلم الأسباب وحين تلقيت عروضا للانتقال الى اندية أخرى وضعت الادارة شروطا تعجيزية لانتقالي.

واسترسل: لدى استفساري عن اسباب عدم اشراكي في المباريات الرسمية للفريق جاوبني الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام الدين بان الحراس الآخرين بحاجة الى فرصة للمنافسة والمشاركة، وفي بعض المباريات وضعني في موقف لا احسد عليه وحين استفسرت كانت الاجابة الصادمة من المدرب حيث قال لي «قول الحمد الله اني ما صعدتك مدرج».

واضاف: لم يمض وقت طويل بعد إلحاحي على المشاركة في المباريات حتى وجدت نفسي جالسا على المدرجات، والآن انتهى الموسم الرياضي بالنسبة لي مبكرا بعد قرار رفع اسمي من الكشوفات لأحرم من

المشاركة مع فريقي الحالي أو أي فريق اخر.