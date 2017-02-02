قال رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة الكويت السابعة عشرة لسباق الهجن فهد عويضة ان البطولة التي تستضيفها البلاد برعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد خلال الفترة من 11 إلى 16 الجاري ستقام تحت «11 عاما من العطاء».

وتابع: تمت زيادة عدد ايام البطولة الى 6 بدلا من 5 ايام، حيث سيقام حفل الافتتاح يوم السبت بدلا من الاحد للمرة الاولى منذ انطلاق البطولة عام 2001 وجاء قرار الزيادة لاستيعاب العدد الكبير المشارك في هذه النسخة من دول مجلس التعاون الخليجي والذى يتجاوز 3 آلاف ذلول من مختلف الفئات.

واوضح ان اللجنة العليا المنظمة برئاسة د.حمود فليطح نائب المدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة اعتمدت جدول منافسات البطولة والذى يشتمل على اقامة 124 شوطا للهجن العائدة للمواطنين والشيوخ من جميع دول مجلس التعاون.