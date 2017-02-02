عبدالعزيز جاسم

تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم، حيث تقام ٣ مواجهات مهمة ضمن المجموعة الثانية، وفي أولى المواجهات يلتقي الكويت المتصدر (٩ نقاط) مع النصر الخامس (٣ نقاط) على ستاد الصداقة والسلام، وعلى نفس الملعب يسعى كل من السالمية الثالث (٦ نقاط) والعربي السادس (٣ نقاط) لانعاش آمالهما في المنافسة في مواجهة لا تحتمل خسارة احدهما او تعادلهما فالفوز سيكون شعار الفريقين منذ بداية المباراة، بينما يريد كاظمة الوصيف (٩ نقاط) تأكيد تفوقه عندما يواجه الشباب الرابع (٦ نقاط) على ستاد صباح السالم.

الأخضر والسماوي.. صعبة

يدخل العربي مواجهة اليوم وهو يدرك تماما ان الخسارة او التعادل سيقضيان على حلم بلوغ نصف النهائي لذلك سيدخل مدرب العربي الصربي ميودراغ ييزيتش بجميع اوراقه الرابحة لكي يحقق الفوز أملا منه في تعثر باقي الجولة الحالية وفي الجولتين المقبلتين.

وعلى الجهة الأخرى يدرك السالمية ان تحقيقه الفوز اليوم وتعثر الشباب وكاظمة بالتعادل والكويت بأي نتيجة سيعيده لدائرة المنافسة بشكل قوي وستكون أمور التأهل بيده لا بيد غيره لذلك سيعتمد محمد دهيليس على جميع عناصره الاساسية بمن فيهم الثلاثي الاردني محمود زعترة وصالح راتب وعدي الصيفي من اجل تحقيق الانتصار.

الأبيض والعلامة الكاملة

يبحث الكويت اليوم في مواجهة النصر عن العلامة الكاملة في المجموعة وبالتالي سيكون تحقيق فوز او تعادل من مباراتين متبقيتين ربما يكون كافيا من اجل التأهل ومعها صدارة المجموعة، ويملك الابيض عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز بشرط ان يكونوا في يومهم خصوصا في ظل قيادة مميزة للمدرب محمد عبدالله.

من جهته يدرك النصر ومدربه ظاهر العدواني أن آمالهم في التأهل باتت شبه مستحيلة لكنهم يدركون في نفس للوقت ان لا مستحيل في كرة القدم لذلك سيقاتلون كعادتهم حتى نهاية المطاف.

البرتقالي لعبور الشباب

يدخل كاظمة مواجهة الشباب وهو يضع نصب عينيه النقاط الثلاث والتي يدرك تماما بأنها المفتاح الرئيسي لبلوغ نصف النهائي لذلك سيسعى للاقتراب من التأهل اليوم وربما يحسم تأهله قبل مواجهة الكويت في الجولة المقبلة.

وعلى الطرف الآخر قدم الشباب حتى الآن مستويات مميزة جعلته يحصد ٦ نقاط قي مجموعة صعبة آخرها المستوى المميز أمام الكويت الذي قدمه امام الكويت بالجولة الماضية والتي خسرها ٢-٣ لذلك يدرك الفريق ان الخسارة او التعادل ستعني خروجهما من المنافسة بشكل رسمي في حال تعادل أو فوز الكويت.