الفريق السعودي حصد المركز الأول والميدالية الذهبية متفوقاً على الفريق العماني في مسابقات 10 أمتار ضغط هواء فرق «رجال»

واصل رماة وراميات الكويت بسط سيطرتهم على معظم مسابقات بطولة الأمير السادسة للرماية، المقامة حاليا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، بمشاركة اكثر من 46 دولة ممثلة في قرابة 650 راميا ورامية.

وزادت غلة الكويت من الذهب بعدما حقق فريق السيدات ذهبية الفرق لمسابقة السكيت، فيما حل الفريق القطري في المركز الثاني محققا الفضة ومن ثم الفريق البحريني للبرونزية.

وفي مسابقات 10 أمتار ضغط هواء فرق «رجال»، حصد الفريق السعودي المركز الاول والميدالية الذهبية متفوقا على الفريق العماني صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، في الوقت الذي حل الفريق الاردني ثالثا محققا البرونز.

وفي مسابقة 10 متر فردي رجال، حصد السعودي عطا العنزي الميدالية الذهبية بمجموع نقاط 197.5، متفوقا على مواطنه سفر الدوسري صاحب الميدالية الفضية بمجموع نقاط 196.8، في الوقت الذي حل فيه الرامي التونسي علاء بن علي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع نقاط 175.

وزادت الرامية البحرينية مريم حساني من الميداليات الذهبية البحرينية بحصولها على ذهبية السكيت فردي سيدات متفوقة على الكويتية ايمان الشماع صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية، والقطرية ريم الشربيني صاحبة البرونزية والمركز الثالث.

الى ذلك، تختتم اليوم منافسات البطولة الرسمية وذلك بإقامة مسابقة دبل تراب 150 طبقا للرجال، ومسابقة 50 مترا بندقية رقود رجال، وهما المسابقتان الاقوى المنتظر ان تشهدا صراعا قويا لحصد الذهب.

اليوم الرابع

ومع نهاية منافسات اليوم الرابع، واصلت الكويت صدارة ترتيب الدول من حيث الحصول على الميداليات برصيد 14 ميدالية، منها 6 ذهبيات، 3 فضيات، و5 برونزيات، في الوقت الذي حلت السعودية في المركز الثاني برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات، 2 فضة، 1 برونز)، وجاءت قطر في ثالثا برصيد 7 ميداليات (1 ذهب، 5 فضيات، 2 برونز)، البحرين رابعا 5 ميداليات (3 ذهبيات، 1 فضة و1 برونز)، مصر والمغرب خامسا برصيد ميدالية واحدة ذهبية لكل منهما، لبنان سادسا (2 فضة)، عمان سابعا 6 ميداليات (2 فضة، 4 برونز) العراق ثامنا (1 فضة)، وكل من الاردن وتونس والامارات تاسعا (1 برونز).

أفراح: «الذهبية» تتويج للجهود

قالت الرامية الكويتية افراح بن حسين المتوجة بذهبية السكيت ان الدعم الكبير الذي وجدته من مسؤولي نادي الرماية وتوفير كل المتطلبات والمعسكرات لها ولزملائها كان سببا رئيسيا في الانتصار والوصول الى الذهبية ورفع العلم الكويتي في مثل هذا الحدث المهم والضخم الذي يشهد تواجدا كبيرا للغاية من رماة وراميات على مستوى يمكن ان نصفه بالعالمي.

وأضافت أفراح عادل ان الطاقم التدريبي أيضا له دور كبير في الفوز بالعمل الكبير معها وتصحيح مسارها دائما وأبدا مبدية رغبتها في مواصلة التدريب من اجل قادم الاستحقاقات.

وحول رؤيتها لبطولة سمو الأمير في نسختها الحالية، قالت انها تتقدم عاما بعد عام والان اصبحت البطولة ذات سمعة اقليمية كبيرة وتشهد مشاركات مميزة من جانب رماة على مستوى عال، وهو ما يضيف للبطولة من الناحية الفنية الكثير.

نوري: بطولة كل العرب

أكد رئيس الاتحاد العراقي للرماية ورئيس الوفد زاهد نوري ان بطولة سمو الأمير هي بطولة لكل العرب، فنجاحها الدائم وتميزها على المستوى العالمي فنيا وتنظيميا يجعل كل من ينتمي للعبة في الوطن العربي يشعر بالفخر.

وأضاف ان الاتحاد العراقي للرماية يشارك في البطولة للمرة الخامسة، في ظل التنظيم الرائع من قبل اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والتي تجلب افضل الحكام على مستوى العالم الامر الذي يعني توفير العدالة للرماة والراميات في جميع المسابقات.

وتابع نوري: الاتحاد العراقي يشارك في مسابقات 10 و50 مسدس رجال و10 أمتار مسدس سيدات، و10 و50 مترا بندقية رجال، و«رامي» في السكيت.

ووجه نوري الشكر إلى الشعب الكويتي بصفة عامة والاتحاد الكويتي للرماية واللجنة المنظمة العليا للبطولة بصفة خاصة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.