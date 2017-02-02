سيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية التركية من مشاهدة المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية التي تعرف باسم «السوبر بول»، في بث حي على جميع الرحلات من خلال الربط بالإنترنت في 5 فبراير 2017.

وتعليقا على قرار بث مباراة «السوبر بول»، التي تحظى بأعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، على رحلات الخطوط الجوية التركية، قال أحمد أولمشتر، رئيس التسويق في الخطوط الجوية التركية: «نحن لا ننقل ضيوفنا إلى أكبر عدد من البلدان في العالم فحسب، بل نهدف أيضا إلى تنظيم رحلات توفر أفضل تجربة للمسافرين على أعلى مستوى.

ويسعدنا أن نقدم تجربة كرة القدم الأميركية من خلال مباراة بطولة «السوبر بول» لركابنا على ارتفاع آلاف الأقدام وإطلاق الفيديو التجاري الجديد الخاص بنا على هذا البث».

وكان قد تم اختيار الخطوط الجوية التركية «أفضل شركة طيران في أوروبا»، وحصلت على جائزة «أفضل خدمة طعام على متن درجة رجال الأعمال» وجائزة «أفضل خدمة طعام في صالة سفر درجة رجال الأعمال» من «سكاي تراكس»، التي تعد واحدة من المؤسسات المرموقة لاستطلاع رأي المسافرين في قطاع الطيران العالمي.

وتوفر الناقلة العالمية خدمة الترفيه الجوي بالتعاون مع «بلانيت» والتي تضم محتويات بـ 23 لغة مختلفة، بما فيها ما يزيد على 800 عرض تلفزيوني، أكثر من 700 ألبوم موسيقي، 7 برامج تلفزيونية ترفيهية حية، و11 فيلما مزودة بترجمة وتقنيات سمع وصفية، فضلا عن جهاز «تابلت» «سامسونج جلاكسي إس 2» في درجة رجال الأعمال للرحلات التي تستغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وسماعات «دنون» في جميع الرحلات الطويلة.