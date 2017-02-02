ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - أحمد السلامي

حقق القادسية فوزا مطلوبا على الجهراء بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ليضع قدما في نصف النهائي لمسابقة كأس سمو الأمير بعد ان رفع رصيده إلى (13) نقطة في حين خرج الجهراء من المسابقة بعد ان وقف رصيده على (6) نقاط.

في الشوط الاول كان الجهراء هو الأفضل بعد ان نظم فيصل زايد ومحمد دهش هجمات سريعة وصل بها الجهراء إلى مرمى الحارس احمد الفضلي اكثر من مرة، وسدد زايد كرة ثابتة مرت بجانب القائم، ولم يكن القادسية في هذا الشوط صاحب حضور بل اكتفى بتنظيم بعض الهجمات الخجولة التي لم تهدد مرمى الحارس بندر سليمان سوى في كرة خطرة لحق بها الحارس قبل أن تتخطى خط المرمى، وخسر الأصفر قبل بداية المباراة مدافعه مساعد ندا الذي اصيب وأدخل المدرب سعود الأنصاري مكانه، وفي الشوط الثاني ظهر الأصفر افضل حالا وكان الأكثر تهديدا وسدد صالح الشيخ كرة قوية ردتها العارضة وسنحت كرة اخرى لبدر المطوع لم يحسن التعامل معها.

وبجهد فردي نجح بدر المطوع في تسجيل هدف الفوز الوحيد بعد ان تخلص من المدافعين بلمسة واحدة وسدد الكرة في الزاوية الصعبة للحارس الجهراوي بندر سليمان (78)، واضاف عبدالعزيز المشعان الهدف الثاني بعد تمريرة من بدر المطوع.

أدار الحكم جاسم جعفر وأحسن في اداراتها وانذر احمد الرياحي.

فوز مستحق للتضامن

وعلى ستاد نادي الكويت، خطا التضامن خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على خيطان بهدفين نظيفين سجلهما يوسف العنيزان في الدقيقتين 79 و90.

ورفع «ازرق الفروانية» رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 6 نقاط وفقد الأمل في حجز احد المركزين الأول والثاني المؤهلين للدور نصف النهائي.

ولعب التضامن منقوصا اثر إشهار الحكم وليد الفرج للبطاقة الحمراء لمدافعه عبدالله سعود بعد لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحتسب على اثرها ركلة جزاء فشل مدافع خيطان، البرازيلي ليماو فيريرا، في تسجيلها، حيث ردت العارضة كرته التي نفذها (33).

وعلى الرغم من ذلك، تمكن «ازرق الفروانية» من الظفر بالنقاط الثلاث بعد ان سجل العنيزان هدف المباراة الأول بعد لعبة جماعية منسقة، بدأت من السوري حميد ميدو الذي مرر الكرة صوب البرازيلي اندرسون ليفوتها للعنيزان واطلقها قوية في شباك حارس خيطان احمد الدوسري (79).

وعزز العنيزان نفسه من تقدم التضامن عبر تسجيله للهدف الثاني من هجمة مرتدة وانفرد على اثرها بالحارس احمد الدوسري ووضعها في الشباك بسهولة (90).

الصليبخات عبر الساحل

وفي اللقاء الآخر نجح الصليبخات في انتزاع الفوز من الساحل 3-2 حيث سجل للفائز والاسي (33)، وعبدالله صحن (61) وبدر المطيري (75)، فيما سجل هدفي الساحل فرحان سعد (من ركلة جزاء 19) وناصر راكان من ركلة جزاء (68) ورفع الصليبخات رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الساحل بنقطة واحدة.

برقان واليرموك تعادلا وودعا

تعادل برقان مع اليرموك 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد التضامن وبهذا التعادل ودع الفريقان منافسات البطولة بشكل رسمي على الرغم من تبقي مباراتين في المجموعة لكل منهما، حيث وصل «اليرامكة» للنقطة الخامسة، فيما وصل برقان لنقطتين، تقدم اليرموك بهدف البرازيلي صامويب أوليفيرا (78)، فيما تعادل لبرقان البنيني نانا باديرو (86).