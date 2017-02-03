ينطلق مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 برعاية سمو الامير الشيخ صباح الأحمد على ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة بمشاركة 373 جوادا من اجمل الخيل العربية الأصيلة من الكويت و11 دولة عربية وأجنبية.

ويدشن المهرجان والذي يعني بجمال الخيل العربية الاصيلة بإقامة البطولة الدولية السادسة لجمال لخيل العربية التي تقام على مدى اليومين المقبلين على ان تستأنف في الـ 17 والـ 18 من فبراير الجاري بإقامة بطولة كأس الأمم الثانية لجمال الخيل المصرية.

وثمن رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان رئيس مجلس الامناء لبيت العرب علاء الرومي رعاية سمو الامير للمهرجان الذي بات يعد من اهم مهرجانات جمال العالم في المنطقة، مؤكدا ان دعم سموه لهذا التراث العربي الأصيل أسهم بريادة المربين الكويتيين ونجاحهم في البطولات الدولية.

وقال الرومي: ان اعداد الخيل المشاركة في البطولة الدولية يبلغ 247 جوادا، مشيرا الى ان الخيل المشاركة من خارج البلاد اكتمل وصولها الى المركز قبل يومين وأصبحت جاهزه استعدادا لبدء البطولة اليوم.

وأضاف ان البطولة التي تتضمن اقامة (6) مسابقات وفقا لأعمار الخيل ستنطلق بإقامة التصفيات لمنافسات اجمل مهر ومهرة لعمر (سنة فما اقل) ثم اجمل مهر ومهرة لعمر (سنتين الى ثلاث سنوات) واجمل فرس وفحل وهي الخيل من عمر (اربع سنوات فأكثر) على ان تقام النهائيات السبت علما ان الخيل التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل تصفية ستتأهل الى نهائي المسابقات.

وأكد ان اللجنة المنظمة اتمت كافة استعداداتها الفنية والإدارية لانطلاق هذا الحدث الاكبر في البلاد في هذه الهواية العربية الاصيلة، مشيرا الى ان اللجنة استقدمت (8) حكام دوليين من المنظمة الأوربية لبطولات جمال الخيل (ايكاهو) لإدارة المنافسات على ان يقوم خمسة منهم بإدارة كل جولة بالقرعة.

وتوقع الرومي ان يشهد المهرجان مستوى جماليا عاليا نظرا لمشاركة اجمل الجياد المحلية والدولية بسبب تطبيق نظام التأهيل للخيل المشاركة في المهرجان الدولي بما يوازي اعلى تصنيفات البطولات العالمية وذلك للارتقاء بمستوى وجودة الخيل المشاركة لإمتاع محبي الجواد العربي، مضيفا ان هذا الامر ساهم في نزول عدد الخيل المشاركة بالمهرجان مقارنة بالأعوام السابقة.

وشكر الرومي اصحاب المرابط وملاك الخيل داخل الكويت وخارجها ورجال الصحافة والإعلام على اهتمامهم وحرصهم على نقل احداث رياضة الآباء والأجداد.