اختتمت دورة المنسق الإعلامي التي نظمتها اللجنة الإعلامية باتحاد الكرة في ستاد جابر الأحمد خلال الفترة من 29 - 31 يناير الماضي، التي حاضر فيها مقيم الحكام الدولي والآسيوي حسين شعبان والمحلل بقنوات بي ان سبورت القطرية د.طارق الجلاهمة ورئيس القسم الرياضي بجريدة الجريدة عبدالكريم الشمالي ورئيس اللجنة الإعلامية باتحاد الكرة سطام السهلي، بحضور 40 ممثلا عن الأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وتطرق المحاضرون خلال المحاضرات الست إلى طبيعة عمل المنسق الإعلامي والمهام الموكلة إليه ودوره في الأندية الرياضية وكيفية تعامله مع وسائل الإعلام وكتابة البيان الصحافي.

وقام عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات د. حامد الشيباني ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد سطام السهلي بمنح شهادة المنسق الإعلامي للحضور.

إصدار البطاقات الخاصة

حدد الاتحاد موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 من الشهر الجاري لتلقي طلبات وسائل الإعلام باستخراج البطاقات الخاصة بحضور نهائي كأس سمو الأمير يوم 21 الجاري بستاد جابر الأحمد الدولي، ولن يتم النظر في أي طلبات تصل إلى الاتحاد بعد الموعد المذكور، على أن تحدد الصحف محررا ومصورا فقط لتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير.