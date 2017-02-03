واصلت الكويت صدارة الترتيب برصيد 18 ميدالية





عزّز رماة الكويت صدارة الترتيب العام لحصد الميداليات ضمن منافسات بطولة سمو الامير الدولية السادسة الكبرى للرماية، وذلك بإضافتهم اربعة ميداليات جديدة في اليوم الخامس من منافسات البطولة، جاءت تلك الميداليات بمعدل ذهبية وفضية واثنين برونزية، حيث كانت الكويت قد حققت ذهبية سكيت فرق رجال فيما جاء الفريق القطري ثانيا ومن ثم السعودية في المركز الثالث.

وفي مسابقة مسدس ضغط الهواء 10 امتار سيدات فرق، توجت تونس بأولى ميدالياتها الذهبية بالبطولة في تلك المسابقة بمعدل 1105 نقاط، حيث اثبت الفريق التونسي تفوقا على كل من الفريق البحريني صاحب المركز الثاني بمعدل 1099 نقطة وحل الفريق الكويتي ثالثا بمعدل 1080 نقطة. وفي مسابقة مسدس ضغط الهواء 10 امتار فردي سيدات، حقق المنتخب الاماراتي الميدالية الذهبية عبر راميته وفاء خميس آل العلي بمعدل 197.4 نقاط فيما جاءت الرامية البحرينية في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية بمعدل 195.8، وحلت الرامية الاردنية سميرة فؤاد احمد بطاينة ثالثا بمعدل 172.1.

فوز الإمارات

وفي مسابقة سكيت فردي رجال تألق الاماراتي زيد بن فطيس محققا الميدالية الذهبية، في الوقت الذي توج فيه الكويتيان سعود حبيب بالميدالية الفضية وزيد المطيري بالميدالية البرونزية.

وكانت منافسات البطولة قد اختتمت يوم امس باقامة مسابقة 150 طبق دبل تراب رجال، مسابقة 50 مترا بندقية رقود رجال.

الكويت أولاً

ومع نهاية منافسات اليوم الخامس واصلت الكويت صدارة ترتيب الدول من حيث الحصول على الميداليات برصيد 18 ميدالية، منها 7 ذهب، 4 فضية، و7 برونزية، في الوقت الذي حلت السعودية في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات (4 ذهب، 2 فضة، 2 برونز)، وجاءت قطر في ثالثا برصيد 8 ميداليات (1 ذهب، 6 فضة، 2 برونز)، البحرين رابعا بـ 7 ميداليات (3 ذهب، 3 فضة و1 برونز)، الامارات خامسا (2 ذهب وواحدة برونز)، وتونس سادسا برصيد ميدالية واحدة ذهبية واخرى برونزية، مصر والمغرب سابعا ولكل منهما ميدالية ذهبية، لبنان ثامنا (2 فضة)، عُمان تاسعا بـ 6 ميداليات (2 فضة، 4 برونز)، العراق عاشرا (1 فضة)، والاردن الحادي عشر (2 برونز).

العنزي: جهد جماعي وراء الذهبية

قال الرامي السعودي عطا العنزي الحاصل على ذهبية مسابقة المسدس ضغط الهواء لمسافة 10 امتار انه سعيد للغاية بسبب المشاركة في مثل هذا الحدث الذي وصفه بالضخم والكبير اضافة الى تحقيقه انجاز المركز الاول بعد منافسات عالية الجودة مع بقية الرماة من مختلف الدول، لاسيما ان البطولة تضم مجموعة كبيرة من الابطال اصحاب المستويات الرفيعة، وهو ما اضفى عليها جودة كبيرة للغاية اضافة الى مختلف النواحي التنظيمية والادارية الاخرى، وهو ما منحنا جميعا استفادة كبرى من التواجد في بطولة سمو الامير التي باتت تحظى بسمعة كبيرة على المستوى العربي والآسيوي والعالمي عموما، وهو ما وضح من خلال الاهتمام الكبير بها من جانب الجميع.

المانع: استضافة مثالية للغاية

أشاد أمين السر العام للاتحاد البحريني للرماية داود حسين المانع بالبطولة وما حوته من منافسات مثيرة على الجانب الفني والصراع الذي كان مفتوحا بين الرماة والراميات من مختلف الدول، مشيرا الى ان بطولة سمو الامير في النسخة الحالية افرزت للرماية العربية مجموعة مميزة للغاية من الابطال الذين سيكون له شأن كبير في قادم المواعيد وبالحصول على مزيد من الخبرات.

الشرشاني: منافسة صعبة

قالت الرامية القطرية ريم الشرشاني من قطر والحاصلة على فضية مسابقة سكيت سيدات فرق ان الفوز بالميدالية الفضية امر جيد بالنسبة لهن حتى وان كان الهدف هو الذهبية ولكن في النهاية هم راضون عن ما تحقق، لاسيما ان المنافسات كانت صعبة للغاية وفي ظل قوة المنتخب الكويتي الذي يضم اسماء متميزة للغاية.