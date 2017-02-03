تنطلق في التاسعة والنصف صباح اليوم أولى مباريات لقاء منتخب الكويت الوطني للتنس مع نظيره التايلندي على ملاعب مركز التنس باتحاد التنس ونادي اليرموك في المجموعة الثانية لآسيا وأوقيانوسيا ضمن بطولة كأس العالم للتنس للرجال (كأس ديفيز). وأنهى منتخبنا الوطني للتنس استعداداته لهذا اللقاء المهم والمرتقب بين البلدين الذي يستمر حتى بعد غد الأحد.

وعلى هامش اللقاء، أقام اتحاد التنس أمس الأول الأربعاء حفل عشاء على شرف وفد الفريق التايلندي الضيف وكان في مقدمة الحضور نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبد الصمد العريان وأمين الصندوق مدير اللقاء فالح العتيبي ومساعد أمين الصندوق أحمد القلاف

وعضو مجلس الإدارة علي الديحاني ومساعد مدير اللقاء المدير الفني بالاتحاد عباس البصيري ومنظمو اللقاء وأعضاء الفريقين.

ومثل الاتحاد الدولي للتنس في هذا اللقاء الحكم العام علي كاتبي من إيران الذي ألقى كلمة في بداية الحفل أشاد فيها بالاستعدادات لتنظيم اللقاء والجهود التي يبذلها الاتحاد الكويتي للتنس بقيادة الشيخ أحمد الجابر رئيس مجلس الإدارة في تطوير اللعبة ليس على مستوى اللاعبين فحسب بل على مستوى الحكام والمدربين، وتمنى خروج اللقاء بالصورة التي تليق بمنتخبي البلدين الكويت وتايلند.

بدوره، تحدث كابتن الفريق التايلندي فيتايا سامريج، وشكر الاتحاد الكويتي للتنس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا أن يقدم الفريقان أفضل ما لديهما من فنون اللعبة.

من جهته، تحدث كابتن منتخبنا عادل الشطي ورحب بممثل الاتحاد الدولي للتنس حكم عام اللقاء علي كاتبي ووفد المنتخب التايلندي الضيف وتمنى لهم طيب الإقامة في الكويت.

وأكد الشطي استعداد منتخب التنس للسن العام لخوض هذا اللقاء المهم وتقديم أفضل ما لديهم خلاله.

5 مباريات

يقام هذا اللقاء المهم ضمن خمس مباريات هي: مباراة الفردي الأولى تبدأ في العاشرة من صباح اليوم، ويلتقي فيها عبدالله مقدس مع التايلندي جيرات، وتتبعها مباراة الفردي الثانية ويلتقي فيها محمد الغريب مع ويشايا. وتقام في الثانية عشرة بعد ظهرغد السبت مباراة الزوجي التي تجمع بين ثنائي الكويت عبدالله مقدس ومحمد الغريب وثنائي تايلند المكون من الأخوين سونشات وسانشاي راتيواتانا، بينما تقام في العاشرة صباح بعد غد الأحد مباراة الفردي الثالثة ويلتقي فيها عبدالله مقدس مع التايلندي ويشايا، وتتبعها مباراة الفردي الرابعة ويلتقي فيها محمد الغريب مع التايلندي جيرات، وسيتم احتساب النتيجة النهائية للقاء من مجموع المباريات الخمس.

ويمثل الكويت في هذا اللقاء اللاعبون:عبد الله مقدس وعبد الحميد محبوب جمعة مبارك وعبد الرحمن العوضي ومحمد الغريب بقيادة كابتن الفريق عادل الشطي، بينما يمثل تايلند في اللقاء اللاعبون ويشايا وجيرات والأخوان سونشات وسانشاي راتيواتانا بقيادة كابتن الفريق فيتايا سامريج.

إشراف دولي

ويقام اللقاء بإشراف الاتحاد الدولي للتنس الذي أوفد الحكم الدولي علي كاتبي لتمثيله في عملية الإشراف، ويساعده في إدارة مباريات اللقاء حكما الكرسي الدوليان عبد الرؤوف محمد العبد السلام وأسيل أحمد شاهين فضلا عن بقية طاقم حكام الاتحاد الكويتي للتنس بقيادة رئيس الحكام براك جواهري.