برز اسم الشيخ أحمد الفهد ضمن قائمة المرشحين عن المقاعد الآسيوية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي اعلنها الاتحاد القاري امس، ليصبح العربي الوحيد بين المرشحين الأربعة والعضو الوحيد المرشح مجددا.



وتقام الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في البحرين في الثامن من مايو المقبل.



وأورد الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني انه «تسلم طلبات الترشيح من ثمانية مرشحين سيتنافسون على أربعة مقاعد متاحة للاتحاد الآسيوي».



وضمت قائمة أسماء المرشحين الأربعة، وهم: الشيخ أحمد الفهد، الصيني زهانغ جيان، والكوري الجنوبي مونغ غيو- تشونغ والفلبيني ماريانو ارانيتا.



أما المقعد الرابع (للنساء)، فترشحت له الفلسطينية سوزان الشلبي والأسترالية مويا دود والبنغلاديشية محفوظة اكثر والكورية الشمالية هان اون- غيونغ.