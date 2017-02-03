مبارك الخالدي

أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أحمد عبدالكريم بفوز فريقه على الساحل 3-2، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الامير لكرة القدم.

وقال عبدالكريم لـ «الأنباء» استحق لاعبونا الفوز والخروج بنقاط المباراة للتأكيد على احقيتنا في المنافسة على حجز احدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.



وأضاف: قدم فريقي عرضا جيدا خلال الشوطين تميز بالالتزام التكتيكي واحترام الفريق المنافس واستثمار الفرص المتاحة.

وتابع: على الرغم من ان فريقنا يعاني ضغط المباريات أسوة بالفرق الاخرى اذ من الصعب على اللاعبين خوض مباراة كل ثلاثة ايام لكننا سنخوض المباراتين المقبلتين بشعار الفوز اذ ينتظرنا فريق برقان المتطور قبل ان نلعب مباراة هامة في ختام دوري المجموعات مع فريق التضامن الذي قدم مستويات متميزة بشهادة النقاد المتابعين.

وأبدى عبدالكريم رضاه التام عن اداء لاعبيه وقال في كل الأحوال فأنا كمدرب راض عما قدمه الفريق خلال البطولة سواء كتب لنا التأهل او الخروج من المنافسة، مشيرا الى ان دخول اللاعب مشعل ذياب الى تدريبات الفريق يمنحه الجاهزية للمشاركة امام برقان لكننا نسعى الى التمسك بآمالنا عبر تحقيق الفوز.