كاظمة يعمّق جراح الشباب بثلاثية للفرج وفابيانو وناصر





مبارك الخالدي ـ يعقوب العوضي . أحمد السلامي

تعادل السالمية مع العربي في ختام منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم بهدف دون رد سجله الأردني عدي الصيفي (17) بينما سجل هدف التعادل للعربي حسين الموسوي (95) ليصبح رصيد السالمية 7 نقاط بينما أصبح رصيد العربي 4 نقاط.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة السالمية على حساب العربي وذلك من خلال التمركز السليم للاعبين وانتشارهم داخل المستطيل الأخضر على عكس لاعبي العربي الذين بدا واضحا عليهم التأثر والتشتت وعدم ترابط خطوط الفريق مع بعضه الآخر وهو ما سهل من المهمة أمام «السماوي» الذي انبرى لاعبوه إلى الضغط على دفاعات «الأخضر» حيث انبرى الأردني عدي الصيفي إلى هجمه سريعة مستغلا تقدم المدافعين وترك الحارس أحمد عبدالغفور وحيدا لينفرد به ويسدد الكرة مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 17 ليعطي أفضلية بالأداء والنتيجة إلى مصلحة فريقه على حساب العربي المتراجع فنيا.



وواصل السالمية ضغطه على مرمى العربي في محاوله منه لزيادة محصلته من الأهداف وضمان الخروج بأفضل نتيجة ممكنة وقد هدد مرمى العربي في عدد من الهجمات التي كان من الممكن ترجمتها لأهداف إلا أنها لم تكتمل، في المقابل سعى لاعبو العربي إلى العودة إلى الدفاع عن مرماهم للحفاظ عليه من الأهداف معتمدين على الهجمات المرتدة في محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل والعودة إلى أجواء المباراة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم السالمية بهدف نظيف دون رد.

أما الشوط الثاني فقد جاء مشابها لسابقه رغم المحاولات التي انبرى لها لاعبو العربي إلى انتزاع هدف التعادل وذلك عبر تكثيف الضغط على مرمى السالمية الذي استغل الربكة الحاصلة في صفوف «الأخضر» مفضلا التركيز في محاولاته لتوسعة الفارق في النتيجة، وأهدر عبدالرحمن باني ضربة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء حيث سدد كرة قوية اعتلت العارضة وهي الفرصة الأبرز والأهم.

وظلت المحاولات قائمة من كلا الفريقين، حيث حاول السالمية تسجيل المزيد من الأهداف للابتعاد عن منطقة الخطر والبقاء في المنطقة الخضراء إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح، والحال ذاته مع منافسه العربي الذي سعى لاعبوه إلى الخروج بأقل الخسائر، وشهد الشوط الثاني في الدقائق الأخيرة طرد لاعب السالمية سعد فؤاد الذي سدد ضربة على رأس محمد فريح لاعب العربي بسبب عرقلته له أثناء محاولته بناء هجمة سريعة، واستمر بعدها اللعب بذات المستوى والأداء حتى عاد حسين الموسوي وسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ما أعاد المباراة إلى نقطة البداية.

النصر يتخطى الكويت

اما في المباراة الثانية فأثبت النصر جسارته هذا الموسم وانعش آماله في بطولة كأس الأمير بعد ان نجح في قلب النتيجة وتحقيق الفوز على الكويت ٢-١ في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ستاد ثامر بنادي السالمية ليرفع العنابي رصيده الى (٦) نقاط وتجمد رصيد الأبيض عند (9) نقاط، تقدم الكويت بهدف جمعة سعيد(٥) وادرك التعادل للنصر محمود البحر(٥٢) وسجل هدف الفوز الغاني بارفو (٨٩)

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين تقدم فيه «الابيض» بهدف مبكر بعد ان توغل سامي الصانع داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية للمحترف جمعة سعيد الذي سددها زاحفة على يمين الحارس فهد الخالدي (٥)، ومنح الهدف لاعبي الكويت الأريحية لبسط السيطرة على الشوط بفضل تحركات عبدالله البريكي وطلال جازع ومحمد كمارا الذين احسنوا تنويع الوصول لمرمى الخصم عبر الاطراف والعمق فيما خضع عبدالهادي خميس الى الرقابة اللصيقة وتحسن اداء النصر في الربع ساعة الأخير من الشوط لتميز طلال فواز والسوري محمود البحر لكن ألعاب الفريق كانت بعيدة عن الخطورة وكاد ايمانويل ايفوري ان يدرك التعادل لكنه سدد الكرة ضعيفة بيد الحارس.



وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء وكثف النصر طلعاته الهجومية بغية ادراك التعادل بتقدم طلال العجمي والظهير محمد العنزي لزيادة الكثافة العددية لمهاجميه.

وسدد طلال العجمي كرة من داخل المنطقة وتمكن الحارس مصعب الكندري من التصدي لها (٥٠) ومن هجمة منظمة انتهت عند الصليلي سددها بقوه ارتدت من الحارس الكندري تابعها البحر في المرمى محرزا هدف التعادل لفريقه (٥٢) ليواصل العنابي افضليته، ومرر الظهير محمد العنزي كرة في العمق روضها طلال العجمي بمهارة من على حدود المنطقة وسددها بقوة تصدى لها مصعب الكندري (62).

و استشعر بعدها «الابيض» الخطر ليدفع المدرب محمد عبدالله بالمهاجم احمد حزام بعد غياب بدلا من المصاب سامي الصانع ما ادى الى تحرر عبدالهادي خميس من الرقابة وتحسن اداء الفريق لكنه لم ينجح في الوصول لمرمى الحارس الخالدي وقبل ان تلفظ المباراة انفاسها سجل الغاني بارفوا كرة رائعة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس مصعب الكندري (89).

كاظمة يواصل صحوته

وفي اللقاء الثالث، تمكن كاظمة من الفوز على الشباب 3-2 رافعا رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط، وجاءت المباراة بمجملها لمصلحة فريق كاظمة الذي أجاد الاستحواذ على الكرة والسيطرة على الهجمات، ونجح مهاجمو «البرتقالي» في تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر عن طريق ناصر الفرج (٢) ثم عزز تقدمه بهدف من ركلة جزاء سجلها باتريك فابيانو(٦) وعاد يوسف ناصر ليسجل الهدف الثالث (٣٠)، وسجل للشباب المحترف عيسى باه عبر ركلة جزاء (١٤) والمحترف فيليب.