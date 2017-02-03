الفريق ينتظر عودة الطراروة





يحيى حميدان

قال مدرب التضامن علي مهنا ان الفوز الذي حققه فريقه على حساب خيطان بهدفين نظيفين مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمير لكرة القدم، جاء بطريقة غير متوقعة بالنسبة للمتابعين، خاصة عقب طرد المدافع عبدالله سعود في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وأضاف مهنا في حديث مع «الأنباء» عقب اللقاء: «استطعنا حسم الأمور لصالحنا بصعوبة وبفضل تألق اللاعبين على وجه التحديد بعد أن لعبوا ناقصين لمدة 60 دقيقة بالتمام والكمال».

ومضى قائلا: «من شاهد المباراة لن يستوعب أن التضامن خاض اللقاء بعشرة لاعبين فقط وذلك بسبب التنظيم الكبير الذي كان عليه الفريق ومحافظته على نفس الطريقة التي بدأ بها المباراة دون الحاجة لإجراء تغيير لسد النقص الدفاعي».

وبين مدرب التضامن أنه طلب من اللاعبين خلال فترة الاستراحة بين الشوطين ضرورة الحفاظ على التنظيم الدفاعي قدر الإمكان والحد من خطورة الخصم وعدم منح لاعبيه المساحات الكافية للتحرك واستطعنا على الرغم من الحذر الدفاعي تسجيل هدفين منحا التضامن النقاط الثلاث.

ورفض مهنا الحديث عن حسم التأهل الى الدور نصف النهائي على الرغم من ابتعاد «أزرق الفروانية» عن الصليبخات منافسه ومنافس القادسية الوحيد على بطاقتي التأهل بأربع نقاط مع تبقي جولتين فقط، مشيرا الى أن الفوز سيكون مطلبا بالنسبة لفريقه في المباراة المقبلة أمام اليرموك لحسم الأمور قبل الدخول في حسابات معقدة في الجولة الأخيرة عندما نلاقي الصليبخات في الجولة الأخيرة.

وأشاد مهنا بالحارس الشاب وليد الرشيدي الذي اسندت اليه حماية عرين الفريق، منوها الى انه وزميليه في هذا المركز وهما الحارس الخبير صالح مهدي وحمد بدير في نفس المستوى ونؤمن في امكاناتهم ونثق في قدرتهم على قيادة الفريق لتحقيق النتائج المرجوة.

عودة الطراروة

إلى ذلك، ينتظر التضامن عودة لاعبه يعقوب الطراروة الى صفوف الفريق في المباراة المقبلة أمام اليرموك والتي سيغيب عنها عبدالله سعود لحصوله على الطرد في مباراة خيطان الماضية.

وحظي انتصار التضامن على خيطان بتفاعل واسع من محبي «أزرق الفروانية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل أخص في «تويتر»، حيث أشادوا بمستوى الفريق وتمنوا لهم التوفيق في الوصول الى أبعد دور ممكن في بطولة كأس الأمير.

وقدم محبو التضامن شكرهم لمجلس ادارة النادي والجهاز الإداري للعبة كرة القدم على جهودهم في عودة الفريق للمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات المحلية عبر التعاقد مع عدد من اللاعبين والمحترفين الأجانب المؤثرين.