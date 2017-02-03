عبدالعزيز جاسم

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية إلى تجهيز لاعبيه المصابين بأسرع صورة ممكنة بسبب تتعرض اللاعبين لاصابات جميعها بمركز لعب خط واحد وهو خط الدفاع، حيث يعاني الرباعي خالد محمد ابراهيم وضاري سعيد ومساعد نداو عامر المعتوق من اصابات متفرقة سواء كدمات او شد وكذلك تمزق عضلي وستتضح الصورة بشأنهم جميعا من خلال تدريبات اليوم، حيث منح المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش لاعبيه راحة من تدريبات من الامس خوفا من تعرض اللاعبين للارهاق والاصابات جراء المباريات المتتالية خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها الفوز على الجهراء 2-0، أول من امس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس سمو الأمير.

وسيواجه القادسية الاحد المقبل الساحل في الجولة السادسة من البطولة ذاتها ما يعني أن الفريق يخوض مواجهة بعد مرور ٧٢ ساعة من المباراة التي تسبقها.