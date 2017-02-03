يحيى حميدان

حقق كاظمة فوزا عريضا وبـ «دبل سكور» على التضامن بنتيجة 80-40 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الـ 13 قبل الأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة، والتي شهدت فوز اليرموك على الساحل 74-62، والعربي على الشباب 94-86، فيما تأجلت مباراة الكويت والصليبخات الى موعد لاحق بسبب سفر «الأبيض» لإقامة معسكر تدريبي خارجي.

ويحتل «البرتقالي» صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، ويتفوق على العربي (17)، ثم الجهراء (16)، ثم يأتي بعدهما الكويت والقادسية (15)، والنصر (14)، واليرموك (13)، والتضامن (12)، والساحل (11)، ويقبع الصليبخات والشباب بالمركزين العاشر والحادي عشر الأخير برصيد 10 نقاط.

وضمنت فرق كاظمة والجهراء والكويت والقادسية والعربي والنصر التأهل إلى منافسات دور الستة الحاسم والذي سيتم تحديد هوية البطل من خلاله عبر إقامة قسمين، فيما ستلعب الفرق الخمسة التي احتلت المراكز المتأخرة وهي: اليرموك والتضامن والساحل والصليبخات والشباب دور تحديد المراكز فقط والذي سيلعب من 3 أقسام.