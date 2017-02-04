يقوم المسؤولون عن مشروع نادي المتقاعدين الصحي المجاني الأول بالكويت بجهود كبيرة خلال الفترة الحالية لإقامة هذه الفكرة على أرض الواقع عقب الدعم الكبير الذي حصلوا عليه من الهيئة العامة للرياضة.

وقالت صاحبة الفكرة والمسؤولة عن المشروع حنان الحردان ان الهدف من وراء هذا المشروع هو استغلال وقت فراغ المتقاعدين وكبار السن من الجنسين رجالا ونساء خلال الفترة الصباحية في الاهتمام بصحتهم البدنية عبر التدريب بشكل مستمر في أحد الاندية الصحية التي سيقع عليها الاختيار لاحتضان هذا المشروع في القريب العاجل.

وبينت الحردان أن اغلب الاندية الصحية تعاني من قلة الحضور خلال الفترة الصباحية بسبب ارتباط المشتركين بأعمالهم وبالتالي فإن الفرصة ستكون سانحة بالنسبة لنا للاستفادة من أحد هذه المعاهد للرجال وآخر للنساء لإقامة هذه الفكرة وتشجيع المتقاعدين والمتقاعدات على ممارسة الرياضة.

وأضافت الحردان أن هذه الفكرة تم تطبيقها بشكل مختلف نوعا ما عبر اقامة أول ناد نسائي مجاني في منطقة مبارك الكبير بالتعاون مع نادي سلوى الصباح للفتيات وبدعم من محافظ مبارك الكبير احمد الرجيب، وهو ما شجعنا على عمل مشروع نادي المتقاعدين.

وأشارت الحردان الى أن هذا المشروع سيحظى بتواجد طاقم طبي مختص لمتابعة حالة المتدربين والمتدربات وإجراء الفحوص اللازمة لهم لتحديد مدى قدرتهم على تحمل بعض التدريبات من عدمه.

وشكرت الحردان الهيئة العامة للرياضة على دعم الفكرة وتشجيعها الكبير لمثل هذه الأفكار التي تعود بالفائدة على شريحة مهمة من المجتمع الكويتي تحتاج للرعاية والاهتمام وعمل التدريبات البدنية اللائقة لهم.