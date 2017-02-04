العصيمي: نجاح الرماية لم يأت من فراغ اختتمت منافسات بطولة صاحب السمو الامير السادسة الكبرى للرماية والتي احتضنها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة أكثر من ٦٥٠ راميا ورامية، يمثلون قرابة ٤٦ دولة.



اختتمت منافسات بطولة صاحب السمو الامير السادسة الكبرى للرماية والتي احتضنها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة أكثر من ٦٥٠ راميا ورامية، يمثلون قرابة ٤٦ دولة.

ومع نهاية منافسات البطولة حلت الكويت في صدارة ترتيب الدول من حيث الحصول على الميداليات برصيد ٢٠ ميدالية، منها ٧ ذهبية، ٦ فضية، و٧ برونزية، في الوقت الذي جاءت السعودية في المركز الثاني برصيد ٩ ميداليات (٤ ذهبية، ٢ فضية، ٣ برونزية)، وجاءت قطر ثالثا برصيد ١١ ميداليات (٢ ذهبية، ٦ فضية، ٣ برونزية)، البحرين رابعا ٩ ميداليات (٤ ذهبية، ٣ فضية و٢ برونزية)، الامارات خامسا ٥ ميداليات (٣ ذهبية و٢ برونزية)، سلطنة عمان سادسا ٩ ميداليات (١ ذهبية، ٣ فضية، ٥ برونزية)، وتونس سابعا برصيد ميدالية واحدة ذهبية وأخرى برونزية، مصر والمغرب ثامنا ولكل منهما ميدالية ذهبية، لبنان تاسعا (2 فضيـة)، العراق عاشــرا (1 فضية)، الأردن حادي عشر (٢برونزية).

وكان اليوم الاخير من المنافسات قد شهد إقامة أربع مسابقات منها مسابقة دبل تراب فرق رجال والتي توج فيها الفريق الاماراتي بالذهب، فيما حل الفريق الكويتي ثانيا حاصلا على الميدالية الفضية، ومن ثم الفريق القطري ثالثا بالميدالية البرونزية

أما في مسابقة الدبل تراب فردي رجال فقد نجح القطري حمد المري في اقتناص الذهب متفوقا على كل من سعد لافي المطيري من الكويت صاحب الميدالية الفضية، والاماراتي خالد الكعبي الحاصل على البرونزية.

وذهابا إلى مسابقات البندقية ضغط الهواء ٥٠ مترا رقود فرق رجال، فقد حقق الفريق العماني المركز الاول بمجموع نقاط بمجموع نقاط (١٨٢٤.١)، فيما حل الفريق البحريني ثانيا بمجموع نقاط (١٨٢٠.٩)، ومن ثم الفريق السعودي في المركز الثالث بمجموع نقاط (١٨١٣).

وفي مسابقة البندقية ضغط الهواء ٥٠ متر فردي رجال جاء البحريني سلمان زمان في المركز الأول بمجموع نقاط (٢٠٥.٣) فيما حل العماني عصام البلوشي ثانيا بمجموع نقاط (٢٠٢.٦)، وحصد مواطنه يونس الحنظلي المركز الثالث بمجموع نقاط (١٨١.٢).

إدارة وتنظيم البطولات

ومن جهة أخرى، عقد أمين سر الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ومدير بطولة سمو الأمير الدولية السادسة عبيد العصيمي محاضرة تحت عنوان «إدارة وتنظيم البطولات» وذلك على هامش البطولة بحضور ممثلين عن الاتحادات العربية، تحدث خلالها عن الإجراءات الإدارية المتبعة لتنظيم البطولات بشكل ناجح ومنها ضرورة توجيه الدعوة للدول المشاركة قبل انطلاق البطولة بمدة غير قصيرة حتى تتاح للجنة العليا المنظمة استخراج التأشيرات الخاصة بالوفود المشاركة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة توفير عيادة طبية وسيارات إسعاف ومطافي خلال البطولة، إلى جانب تحضير الأعلام الخاصة بالمشاركين وكذلك النشيد الوطني لكل دولة.

من جهته أكد العصيمي أن لعبة الرماية تلقى دعما غير محدود من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومن ثم فقد توافرت جميع الإمكانيات للاتحاد الكويتي لتنظيم بطولات على أعلى مستوى إلى جانب إعداد رماة وراميات نجحوا في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الأولمبي والعالمي والقاري والعربي.

ولفت إلى أن الاتحاد الكويتي للرماية نظم العديد من البطولات التي لاقت رضا واستحسان الجميع بشكل لافت للنظر، مضيفا أن الاتحاد حرص على نقل خبراته إلى الاتحادات الأهلية في الدول العربية.

وشدد العصيمي على نجاح بطولة سمو الأمير الدولية السادسة، فقد جاء التنظيم على المستوى المأمول بعد أن أشاد مسؤولو الدول الـ 47 المشاركة بالتنظيم والأمور الفنية، مبينا أن المشاركين تنافسوا بقوة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ونجح رماة وراميات الكويت في تصدر المنافسات.