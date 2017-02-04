تقيم لجنة الرياضات البحرية في النادي البحري بدءا من الساعة 12 من صباح اليوم سباق الكويت السابع لقوارب البروكلاس والنزهة كجولة ثانية من بطولة الموسم الحالي 2016/2017، وفي إطار احتفالات الكويت الوطنية بمناسبة مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، وتولي سمو الشيخ نواف الأحمد منصب ولي العهد، وحلول الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال المجيد، والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير.

وسيقام السباق في المنطقة البحرية المواجهة لشارع البلاجات في السالمية ـ قرب مطعم برغر كنغ ـ فيما سيشتمل على فئة 21 قدم ذات محرك واحد، وفئة 28 قدم ذات محركين، إلى جانب فئة قوارب النزهة، فيما ستقام مراسم التتويج الساعة 3:15 عصرا بحضور رئيس النادي اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري.

وكان السباق الماضي الذي أقيم في مطلع ديسمبر الماضي كجولة أولى، قد انتهى بفوز الفريق المكون مصطفى دشتي وعدنان القلاف بكأس المركز الأول لفئة البروكلاس 28، والفريق المكون من خالد الحسن ومحمد العماني بكأس فئة قوارب البروكلاس 23 قدما، والفريق المكون من الأخوين أحمد فاضل كرم وخالد فاضل كرم بكأس فئة قوارب النزهة.