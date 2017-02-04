يعقوب العوضي

يختتم اليوم البطولة الدولية السادسة ضمن فعاليات مهرجان الخيل العربي تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله.

وتقام البطولة بالتعاون مع شركة (إيكاهو) الهيئة الأوروبية لمنظمات الخير العربية الجهة الرسمية والشرفة على تنظيم البطولات المختلفة على مستوى العالم.

أما فعاليات البطولة فستشهد منافسات (الفليس من اعمار 3 سنوات) و(الكولتس من عمر 3 سنوات) في الفترة الصباحية والتي تبدأ في الـ 9.00 فيما ستنطلق الفترة المسائية في الـ 1.00 ظهرا وتشمل كل من المهرات من عمر 4 الى 6 سنوات والمعور من نفس العمر.

وايضا المهرات من أعمار 7 الى 10 سنوات الى جانب المهور من عمر 11 سنة ويلها منافسات الستاليونز من عمر 4 سنوات وثم الستاليونز من عمر 7 سنوات فما فوق.

وكان بيت العرب قد استضاف العديد من البطولات الناجحة، حيث كانت النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة منظمة بصورة كبيرة جدا نالت بسببها اللجنة المنظمة العليا على استحسان الجميع.

وشهدت منافسات اليوم الأول حضورا غفيرا رغم الأجواء الباردة كما كانت المنافسة على أوجها بين مرابط الخيل كما شهدت المنافسات مشاركة موسعة من ملاك الخيل العربية الأصيلة.

وجدير بالذكر ان البطولة تبث على الهواء مباشرة عبر قناتي الكويت الفضائية والقناة الرياضية الكويتية، ويتضمن المهرجان عدة فعاليات مثل زيارة مركز الجواد العربي وبعض المرابط بالإضافة الى وجود معرض للفنان الاماراتي علي المعمار ومعرض أصدار كتاب «أنساتا» للمربية العالمية الأميركية جودي فوربس.

إشادة بالتنظيم

ومن جهته، أكد مدير مربط الشغب القطري الشيخ حمد بن علي آل ثاني أن التنظيم المميز للبطولة ساهم بجعلها من اجمل التجمعات الاخوية، مشيرا إلى ان هذا يعود لجهود القائمين على البطولة والمسؤولين في بيت العرب.

وأضاف: «مشاركتنا في البطولة هدفها تنمية وتطوير المنافسات الى جانب تقوية الروابط الاخوية بين المرابط الكويتية والقطرية».

واشار الى أن المرابط الكويتية والقطرية حققت نتائج لافتة في النسخ الماضية، واستطــرد: «تطويـر سلـالات الخيـل العربي وتحسينهــــا للمنافسة على مختلف البطولات العالمية مهم جدا لذا فان تركيزنا بنصب على جانب المنافسة والوصول الى افضل المستويات».