مبارك الخالدي

اكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي علي مقصيد أن الأخضر بحاجة إلى الوقت لتحقيق المزيد من الانسجام قبل أن يجني الفريق ثمار تعاقداته الجديدة، وقال مقصيد عقب تعادل العربي مع السالميه ١-١ والاقتراب من الخروج من بطوله كاس الأمير بشكل كبير: إن نتائج مباريات المجموعة والتي سبقت المباراة أثرت بشكل مباشر على الأداء والروح للاعبي الأخضر بعد أن ثبت لنا توديع البطولة بنسبة كبيرة قبل المباراة وفقدان فرصة التأهل.

وأضاف هذا الحسم لمواقف الفرق اثر بشكل كبير على الأداء وبالتالي لم نقدم المطلوب منا كفريق خلال المباراة، وقال أتمنى من جماهيرنا الوفية التي نقدم لها الشكر والتقدير التحلي بالصبر فالكل يعلم أن الأخضر أجرى تغيرات كبيرة في صفوفه بعد التعاقد مع 7 لاعبين جدد وهم بحاجه إلى الوقت لتحقيق المزيد من الانسجام والنتائج المرجوة مشيرا إلى أن الأسماء التي تم التعاقد معها ستضيف إلى الفريق الكثير.

وتابع أتمنى أن يعوض الأخضر خروجه من البطولة بالتمسك بمركزة المتقدم في بطولة الدوري وهو الوصيف والاستفادة من دروس بطولتي ولي العهد وكاس الأمير وبالتالي تقديم ما يرضي الجمهور العرباوي في بطولة الدوري.