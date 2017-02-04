عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول للكرة القدم في النصر فيصل العدواني إن الفوز على الكويت 2-1 في كأس الأمير جاء بسبب التعاون الكبير بين الجهاز الفني واللاعبين بالإضافة إلى الروح القتالية والإصرار التركيز الذي أظهره اللاعبون طوال شوطي المباراة، مشيرا إلى أن قلب النتيجة على فريق بحجم وقوة الكويت ليس بالأمر السهل، مشيدا بدور الحارس فهد الخالدي الذي قدم مباراة مميزة حاله حال باقي اللاعبين، مبينا في نفس الوقت أن غياب الحارس أحمد عادي جاء بسبب تواجده خارج البلاد لتقديم رسالة الماجستير في مصر وسيعود اليوم ويلتحق بالتدريبات وسيكون جاهزا للمشاركة في مواجهة السالمية بالجولة السادسة من البطولة.

وقال العدواني: إن الأمور باتت بيدنا بشكل كبير في حال فوز إما كاظمة أو الكويت في مواجهتهما وعدم تعادلهما مع بعضهما البعض الأمر الذي يعني أننا قادرون على حسم الأمور من خلال الفوز على السالمية ومن ثم الفحيحيل معتبرا مواجهة السماوي بمنزلة نهائي فعدم الفوز فيها سيكون نهاية المطاف بالنسبة للفريق في البطولة، مشيرا إلى أن نتائج الفريق كانت متذبذبة خصوصا بعد الخسارة من الشباب ثم الفوز على كاظمة بعدها الخسارة من العربي والآن الانتصار على الكويت لذا علينا حصد النقاط الستة من أجل بلوغ نصف النهائي.

وأشار العدواني إلى ان صفوف فريقه مكتملة باستثناء فايز ممدوح الغائب منذ فترة وكذلك خالد شامان الذي يعاني من شد قوي بالعضلة الضامة ومتوقع غيابه عن مواجهة السالمية، مشيرا إلى ان المحترفين لم يقصروا في أداء واجبهم والذين جاء اختيارهم بتمعن خلال الفترة الماضية.