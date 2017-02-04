عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك يوسف عوض ان تركيز الفريق سينصب بشكل كبير على بطولة الدوري في حال استئنافها بعد الخروج من بطولة كأس الأمير إثر التعادل مع برقان 1-1 في الجولة الخامسة الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن اليرامكة سيلعبون من اجل الفوز في المباراتين المتبقيتين من أجل المواصلة على هذا المنوال في الدوري، لافتا إلى ان المحترفين بحاجة إلى مزيد من الانسجام وسيكون ذلك من خلال بطولة كأس سمو الأمير.

وبين عوض ان اليرموك أضاع العديد من الفرص في مواجهة اليرموك والتي كانت كفيلة بإنهاء المواجهة مبكرا، مشيرا إلى أن صفوف الفريق مكتملة باستثناء عذبي شهاب الذي يعاني من شد عضلي.