عبدالعزيز جاسم

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بدر الخالدي أن السالمية تعرض لظلم تحكيمي بعد احتساب هدف العربي في اللحظات الأخيرة من قبل الحكم المساعد والكرة لم تتجاوز خط المرمى ليتعادل الفريق في نهاية المطاف 1-1 في الجولة الخامسة من بطولة كأس سمو الأمير، مشيرا إلى أن السماوي ومنذ انطلاق الموسم الحالي وهو يتعرض لظلم تحكمي سواء في الدوري أو بطولة كأس سمو ولي العهد وحاليا في كأس الأمير ما يضع علامات استفهام حول هذا الأمر قائلا: «بأنه لا يحب أن يدخل في النوايا»، لافتا إلى أن الحكم المساعد حمود السهلي لم يكن وافقا على خط المرمى فكيف تمكن من مشاهد الكرة تتجاوز خط المرمى؟ وبين الخالدي ان إداريي ولاعبي السالمية لم يقوموا «بسب الحكم أو التطاول عليه من خلال الاعتداء، بل كان احتجاجهم على قراره طبيعيا بسبب توقيت احتساب الهدف وعدم صحته»، مطالبا لجنة الحكام بالتدخل والاعتذار عن هذا الخطأ التحكيمي الذي عقد مهمة السالمية في التأهل، مشيرا إلى أن أمور التأهل بيد السماوي ولاعبيه ففي حال فوزه على النصر والكويت في الجولتين المقبلتين سيتأهل مباشرة دون الرجوع لنتائج الفرق لكن تلك المهمة صعبة بسبب قوة المنافسين فالفريق في حال انتصاره على العربي كان بحاجة لفوز وتعادل وهو أمر أسهل في نهاية المطاف، ومع هذا نحن كجهاز إداري وكذلك فني نثق بقدرة لاعبينا بتحقيق المعادلة الصعبة والتأهل لنصف النهائي.

وقال الخالدي ان فهد المجمد وفهد الرشيدي سيغيبان عن مواجهة النصر الاثنين المقبل على أن يعود المجمد في مواجهة الكويت.