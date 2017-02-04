عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة حماد العجمي إذا كان البرتقالي يريد التأهل لنصف نهائي كأس سمو الأمير فعليه التأهل بيده لا أن يفكر في نتائج الفرق الأخرى بأن تخدمه، مشيرا إلى ان مواجهة الكويت المقبلة صعبة لكننا سنلعب فيها من اجل الفوز خطف بطاقة التأهل على الرغم من أننا بحاجة لنقطة التعادل، لافتا إلى أن التأهل سيعطينا أريحية كبيرة، لاسيما أننا لن نلعب في الجولة الأخيرة وبالتالي سيحصل الفريق على وقت كاف منا لراحة من أجل تجنب الإرهاق وكذلك معالجة المصابين.

وبين العجمي أن الجهاز الفني رفض منح اللاعبين راحة من التدريبات بسبب أهمية مواجهة الكويت وإبقاء اللاعبين في أجواء المنافسة، مشيرا إلى ان هناك وقت كاف للراحة بعد مواجهة الأبيض الاثنين المقبل.

وأكد العجمي أن البرتقالي تمكن من إنهاء مواجهة الشباب (3-2) في شوطها الأول ما تسبب في تراجع مستوى الفريق بالشوط الثاني بسبب الثقة الزائدة بعد التقدم بثلاثية، وهو أمر يحدث دائما لكنه غير مقبول في كرة القدم لأن النتائج قد تنقلب في أي لحظة، مشيدا بالتزام اللاعبين وقتاليتهم داخل الملعب طوال المواجهات السابقة، لافتا إلى أن المدافع البرازيلي أليكس ليما سيعود أمام الكويت بعد انتهاء فترة التوقف، بينما ستتضح الصورة بشأن

إصابة سلطان صلبوخ بشكل أكبر من خلال التدريبات.