يحيى حميدان

حصل حارس مرمى فريق التضامن لكرة القدم وليد الرشيدي على إشادات واسعة عقب تألقه اللافت في مباراة فريقه أمام خيطان في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمير.

وقال الرشيدي لـ «الأنباء» انه حرص على أداء التدريبات خلال الموسم الحالي انتظارا للحصول على الفرصة المناسبة للمشاركة أساسيا كونه صغيرا في السن.

وأضاف الرشيدي أنه لم يتخوف عقب اختياره لحماية عرين «أزرق الفروانية» في هذا اللقاء الصعب، مشيرا إلى أن حفاظه على شباكه نظيفة على الرغم من حالة الطرد التي تعرض لها زميله المدافع عبدالله سعود جاء بفضل تألق الفريق بشكل عام وخاصة خط الدفاع الذي أدى أدوارا كبيرة لتعويض النقص العددي في صفوف التضامن.

وتوقع الرشيدي أن يجد التضامن صعوبة بالغة في حال تأهله المتوقع الى الدور نصف النهائي من «أغلى الكؤوس» كون المجموعة الثانية تشهد صراعا قويا بين عدد من الفرق الكبيرة وبالتالي فإن الفريق عليه الاستعداد بالصورة المثالية لضمان التأهل أولا عن المجموعة الأولى ومن ثم التفكير بالخصم التالي في «مربع الكبار».

وتمنى حارس التضامن التوفيق لفريقه للوصول الى المباراة النهائية بعد غياب طويل للفريق عن التواجد في المناسبات الكبيرة، مشيرا الى أن هذا الأمر لو تحقق فإنه لن يكون مستغربا قياسا على الدعم الكبير الذي يجده الفريق من مجلس الادارة وكذلك تعاون الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين وتوفير كل احتياجاتهم.

وختم الرشيدي حديثه قائلا: «أتمنى أن أكون احد حراس المرمى الكبار في الكرة الكويتية وكذلك أطمح لأن أكون أفضل من شقيقي خالد حارس مرمى السالمية والمنتخب الوطني سابقا».