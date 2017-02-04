حامد العمران

استطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجهراء تحقيق الفوز على منتخب الشباب لمحافظه الإسكندرية ٢٨- ٢٣ في لقائه الثاني في المعسكر المقام في الإسكندرية والذي يستمر إلى يوم الاثنين المقبل.

هذا، وسيلتقي اليوم السبت الجهراء مع فريق سبورتنغ في لقائه الثالث على أن يكون التدريب الأخير للفريق صباح الأحد ويأخذ الوفد راحة في الفترة المسائية للاستعداد للمغادرة.

وكان الجهراء قد لعب مباراة جيدة أمام منتخب شباب الإسكندرية ودافع الفريق بطريقة 0/6، وتكونت التشكيلة الأساسية من احمد مفرح وعبدالله الحجرف وسعد مفرح في الخط الخلفي وشاكر آرتي ومحمد مفرح في الجناحين ونايف مفرح في مركز الدائرة فيما وقف بندر الظفيري في حراسة المرمي، وكان الهجوم المرتد عنوان المباراة ونفذه آرتي ومحمد مفرح وكان نجم المباراة دون منازع الحارس الظفيري الذي تصدى للعديد من التصويبات الخارجية والانفرادات مما كان له الأثر الإيجابي على زملائه في الجانب الدفاعي، وقد اشرك الجهاز الفني بعض اللاعبين الشباب في نهاية المباراة لإعطائهم فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرة.

من جانبه، اكد اللاعب الدولي احمد مفرح ان الفريق وصل إلى مرحلة فنية متقدمة قياسا في بداية الموسم نتيجة لالتزام اللاعبين في التدريبات وتنفيذ البرنامج التدريبي للجهاز الفني مشيرا إلى أن إدارة الفريق والجهاز الفني واللاعبين وضعوا نصب أعينهم تقديم عروض قوية في بطولة الكأس وتعويض الإخفاق في بطولة دوري الدمج، متمنيا ابتعاد شبح الإصابات عن اللاعبين ليدخل الفريق بكامل قوته في المرحلة المقبلة من الدوري.

وشكر مفرح مجلس إدارة نادي الجهراء على توفير المعسكر الخارجي وخص بالذكر رئيس الوفد ذعار الجنفاوي ومدير الفريق حميد الشمري على توفيرهما كل الإمكانيات التي يحتاجها الفريق من اجل الظهور بشكل مشرف.