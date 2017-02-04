مبارك الخالدي

قال المدير المساعد في الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم في نادي الكويت محمد الهاجري: إن الأبيض قادر على العودة والدفاع عن لقبه كبطل لبطولة كأس الأمير، وجاءت تصريحات الهاجري عقب خسارة الكويت ١-٢ أمام النصر في ختام الجولة الخامسة من البطولة، وقال استحق النصر الفوز بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز مثير.

وتابع: كان العنابي بحاجة إلى الثلاث نقاط وليس سواها للإبقاء على آماله في المنافسة وتحقق له ذلك بالإصرار والروح العالية.

وأوضح لم ينجح الأبيض في الحفاظ على تقدمه لكن الفرصة لاتزال سانحة أمام الفريق للعودة إلى المنافسة وبقوة والدفاع عن لقبه قائلا «نعم المهمة لن تكون سهلة وأمامنا مباراة صعبة أمام كاظمة ثم السالمية الجديرين بالاحترام لكن ثقتنا بلاعبينا كبيرة الذين يظهر معدنهم الحقيقي في الأوقات الصعبة».