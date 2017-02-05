مبارك الخالدي

تسلم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي التقرير الفني المتضمن اسباب خروج الأخضر من بطولة كأس الأمير. وكان الجهاز الإداري برئاسة عبدالعزيز المطوع قد طلب من المدرب ميودراغ زديتش تقريرا فنيا مفصلا حول المباريات التي لعبها الفريق خلال بطولة كأس الأمير والأسباب التي أدت الى خروج العربي من المنافسة.

ومن المقرر ان يرفع الجهاز الاداري التقرير إلى مجلس إدارة النادي مشفوعا بملاحظات وتوصيات الجهاز الاداري حول ما جاء في التقرير.

وفي شأن متصل، استأنف الأخضر تدريباته مساء امس استعدادا لملاقاة فريق الفحيحيل غدا الاثنين في ختام مباريات دوري المجموعات لبطولة كأس الأمير.

وقبل الدخول في الحصة التدريبية اطلع الجهاز الفني على التقارير الطبية المقدمة من رئيس الجهاز انور محمد علي والمتعلقة بإصابات اللاعبين بدر طارق وحمد العنزي واحمد ابراهيم.