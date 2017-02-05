عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعات لجنة التدريب لإعداد القادة لدول مجلس التعاون والتي استضافتها قطر برئاسة سلطان بن السويلم رئيس لجنة التدريب وممثل الأمانة الخليجي وليد الفرحان ومحمود ابل مدير ادارة مركز عبدالله السالم لإعداد القادة ومساعد القطان ورؤساء مراكز التدريب عن دول مجلس التعاون.

وتمت مناقشة اعداد الخطة التدريبية لعام 2017 والاطلاع على التقارير المقدمة من السعودية وقطر وعمان والكويت حول الدورات والبرنامج المنفذ خلال 2016. كما ناقشت اللجنة الاستراتيجية المقترحة والمتضمنة الرؤية والأهداف للخطة والتي ستنفذ حتى تاريخ 2021، وتشمل عددا من الدورات وورش العمل والندوات والبحوث وأوراق العمل الخاصة بالشأن الرياضي والشبابي لدول مجلس التعاون.