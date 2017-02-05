مبارك الخالدي

يعود يوم غد الاثنين قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت حسين حاكم قادما من اسبانيا.

وفي سياق متصل، عاد الأبيض الى التدريبات مساء امس استعدادا لمواجهة كاظمة في قمة مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمير.

وقاد الحصة التدريبية المدرب الوطني محمد عبدالله وشارك في التدريب لاعبي الفريق باستثناء سامي الصانع الذي فضل الجهاز الفني خضوعه إلى الراحة ريثما يكتمل شفاؤه بعد الإصابة التي لحقت به اثناء مباراة الفريق امام النصر الخميس الماضي ضمن بطولة الكأس حيث شارك الصانع بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.