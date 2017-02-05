أحمد السلامي

أعلن نائب رئيس جهاز الكرة بنادي برقان محمد العسكر عن فسخ عقد المحترف الأسترالي أميل دامي وذلك نظرا للإصابة التي يعاني منها والتي تم التأكد منها خلال الفحص الطبي الذي أجري له مؤخرا وأثبت عدم قدرته على مزاولة كرة القدم بصورة طبيعية، وهو ما يؤثر سلبا على مستواه بصورة خاصة والفريق بصورة عامة، مشيرا إلى أن إدارة النادي قامت بتحمل مصاريف علاجه لفترة من الزمن إلا أن شفاءه يحتاج إلى وقت طويل، وهو ما يعني عدم استفادة الفريق من خدماته.

وقال: الإدارة قامت بالتعاقد مع الإيراني يوسف ولي وهو لاعب في صفوف نادي السالمية سابقا ومن مواليد الكويت وتم تسجيله في كشوف الفريق باعتباره محترفا آسيويا وذلك بهدف تدعيم خط الهجوم حيث يمتلك إمكانات عالية ستسهم بشكل كبير في تطوير أداء الفريق، مشيرا إلى أن الإدارة استعارت خدمات حارس مرمى الجهراء نايف المطيري إضافة إلى اليمني محمد باعباد لاعب العربي السابق الذي تمت الموافقة على إعارته إلى صفوف الفريق.