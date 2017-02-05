أحمد السلامي

أشاد مدير قطاع البراعم بنادي النصر سامي الخالدي بالنتائج الفنية التي حصدها فريق تحت 13 سنة من المعسكر التدريبي الذي اختتم مؤخرا في القاهرة والذي عاد بصورة إيجابية على اللاعبين وأدائهم وهو ما أثمر عنه حالة من الارتياح العام عبر الدفع باللاعبين الصغار في تجربة جديدة يدخلون فيها بأجواء الاحتراف المبكر من خلال المعسكر الذي نجح بكافة المقاييس، مشيدا في الوقت ذاته بدور رئيس النادي فلاح غانم الذي ترأس الوفد وعمله على توفير كافة احتياجاتهم بمعية زملائه أعضاء مجلس الإدارة.

وقال: خضنا خلال المعسكر 5 مباريات تجريبية مع فرق مصرية، ونجحنا في الفوز بمباراتين وخسارة لقاءين والتعادل في مباراة واحدة، وقد عمل الجهاز الفني على دراسة وضع الفريق والتعرف بصورة أشمل على إمكانيات اللاعبين ومستوياتهم الفنية داخل أرضية الملعب وتوزيع اللاعبين على عدد من المراكز لاختبار قدراتهم وإمكانية تغيير مراكزهم واكتشاف موهبة كل لاعب على حدة، لافتا إلى أن الأهداف المرجوة من المعسكر سيتم حصدها خلال منافسات الموسم الجاري.