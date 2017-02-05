أعلن بنك برقان عن رعايته للبطل الكويتي طارق القلاف، بطل أبطال العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة خلال مشاركته في بطولة العالم للمبارزة لذوي الاحتياجات الخاصة في الولايات المتحدة، التي فاز فيها بثلاث ميداليات ذهبية، وبلقب أفضل لاعب في البطولة. وكانت البطولة قد أقيمت في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية بين 7 و10 يناير 2017. وأكد البنك أنه يملك تاريخا حافلا في دعم أبطال الكويت في الفعاليات العالمية التي يشاركون بها، بهدف الوصول إلى مستويات أعلى، ورفع اسم الكويت في جميع أنحاء العالم. وأعرب البنك عن فخره بدعم القلاف، مشيدا بنجاحه الذي يأتي نتيجة للعمل الجاد والتفاني والإصرار على تحقيق الإنجازات، ومهنئا إياه على إحراز اللقب الأخير.

وأشار بنك برقان إلى أن القلاف شارك في أكثر من 70 بطولة إقليمية وعالمية خلال السنوات الثلاثين السابقة، وحصل على أكثر من 46 ميدالية ذهبية، لافتا إلى أنه خلال مشاركته في بطولة العالم بالولايات المتحدة الأميركية خلال أكتوبر 2016، فاز القلاف بثلاث ميداليات ذهبية، إضافة إلى لقب أفضل لاعب في البطولة. ويأتي دعم بنك برقان للقلاف، ضمن برنامجه الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» ـ معا لنكون التغيير، الذي يسلط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، بالإضافة الى تعزيز الرعاية الاجتماعية من خلال المساهمة في المبادرات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية.

ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ بنك برقان، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، بحيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع الكويتي.