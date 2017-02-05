شهد مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي لعام 2017 الذي يقام برعاية سمو الأمير تنافسا مثيرا بين الخيل المشاركة لكل الفئات.

ووضح التطور الكبير في النظام والإعداد واشاد الجميع بجهود أسرة بيت العرب بقيادة علاء الرومي واللجان العاملة والإذاعية القديرة الحكم الدولي نبيلة العلي التي ساهمت في إنجاح فعاليات اليوم وألقت الكثير من الأشعار عن الخيل وجمالها.

وأسفرت النتائج عن فوز الجواد شاجر الشقب من قطر بالمركز الأول للامهر بعمر سنة ومنصور الخور لفيصل الحميدي بالمركز الأول للامهر بعمر سنة ايضا والجواد راهاف الزوبارا لشاكر محمد علي الصباح بالمركز الاول للمهرات بعمر سنتين والجواد صفاة الشقب لدولة قطر وينتظر ان تكون المنافسة اكثر من مثيرة في المهرجان الختامي

وقد اعطت اللجنة المنظمة المجال للرعاة في المشاركة بالتكريم وتقديم الكؤوس والهدايا.

وأشاد رئيس لجنة الأمناء لمركز لجواد العربي بيت العرب علاء الرومي باللجان العاملة وخاصة لجنة العلاقات العامة وجهود طيبة الرويح وأبرار الرشيد وعائشة بن عيدان وامل الخوري ورئيس العمليات كلاوس بيسته على الجهود المبذولة من اجل إنجاح المهرجان بالرغم من الطقس البارد.

واضاف ان الكويت اصبح لديها كوادر قادرة على تحقيق النجاح لمختلف المهرجانات والبطولات وتمنى التوفيق والنجاح لكل المشاركين في المهرجان كما شكر مسعود حيات رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية لتعاونه التام مع بيت العرب.