يحيى حميدان

تختتم مساء اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري كرة السلة عبر اقامة 3 مباريات، حيث يلتقي حامل اللقب القادسية مع الكويت في الساعة الثامنة، ويسبقها لقاء اخر يجمع بين الجهراء واليرموك في ال 6، وذلك بصالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة، فيما يلتقي النصر مع الساحل في الـ 6 وذلك بصالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية.

ويحتل كاظمة صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، ويتفوق على العربي (17)، ثم الجهراء (16)، ثم يأتي بعدهما الكويت والقادسية (15)، والنصر (14)، واليرموك (13)، والتضامن (12)، والساحل (11)، ويقبع الصليبخات والشباب بالمركزين العاشر والحادي عشر الأخير برصيد 10 نقاط. وضمنت فرق كاظمة والجهراء والكويت والقادسية والعربي والنصر التأهل إلى منافسات دور الستة الحاسم والذي سيتم تحديد هوية البطل من خلاله عبر إقامة قسمين، فيما ستلعب الفرق الخمسة التي احتلت المراكز المتأخرة وهي: اليرموك والتضامن والساحل والصليبخات والشباب دور تحديد المراكز فقط والذي سيلعب من 3 أقسام. ويمتلك «الابيض» مباراة مؤجلة امام الصليبخات ستقام الاربعاء المقبل وذلك بسبب سفره لاقامة معسكر خارجي استعدادا لمباريات دور الستة.