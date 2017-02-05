الجهراء يواجه خيطان في مباراة للذكرى بعد أن خرج الفريقان

مبارك الخالدي

يقف القادسية على «ساحل» المربع الذهبي لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم عندما يلتقي مساء اليوم فريق الساحل وذلك على ستاد علي صباح السالم في إطار منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى للبطولة.

ويخوض الأصفر المباراة وفي جعبته (13) نقطة بينما خرج الساحل من المنافسة ولديه نقطة واحدة فقط.

وتشهد منافسات الجولة مباراة لا تقل أهمية عن سابقتها، اذ يسعى الوصيف التضامن (13) الى استعادة أمجاده وتحقيق الفوز الذي يكفل له التأهل للدور النصف النهائي عندما يلتقي اليرموك (5) نقاط وذلك على ستاد نادي الشباب.

ويترقب المباراة فريق الصليبخات الذي يحمل في جعبته (9) نقاط ويواجه فريق برقان الذي ودع البطولة وذلك على ستاد مبارك العيار.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلعب الجهراء مع خيطان مباراة للذكرى بعد ان خرج الفريقان وفي رصيد كل منهما (6) نقاط وتقام المباراة على ستاد علي صباح السالم.

القادسية لفرض كلمته

ويسعى القادسية الى فرض كلمته وتحقيق الفوز على غريمه الساحل والصعود الى الدور النصف النهائي، معتمدا على تاريخه وفارق الامكانات الفنية والبدنية بين الجانبين والذي يصب لمصلحة الأصفر.

ويخوض القادسية المباراة قادما من فوز على الجهراء 2ـ0، جاء في الثلث الأخير من المباراة وبأقدام قائده بدر المطوع الذي سجل هدفا وصنع الآخر، الأمر الذي يتطلب على الجهاز الفني اعادة حساباته.

ويعول المدرب داليبور ستاركوفيتش على خبرة المطوع الى جوار صالح الشيخ وعبدالعزيز المشعان في قيادة وتنويع الحملات الهجومية للفريق الى جوار رضا هاني والظهير خالد القحطاني والمحترفين ديفيد داسيلفا والارجنتيني ريكاردو داريو بلانكو.

وفي المقابل، يخوض الساحل المباراة دون ضغوط تذكر، بعد ان خرج من المنافسة رسميا وتعتبر المباراة فرصة مواتية للمدرب عبدالرحمن العتيبي لاختبار قدرات لاعبيه استعدادا لخوض منافسات الدوري.

ويدخل الساحل المباراة قادما من خسارة أمام الصليبخات 2ـ3، وتضم قائمة الفريق مجموعة متجانسة من لاعبي الخبرة والشباب بقيادة المحترف التونسي مهدي بن حرب الى جوار علي عتيق وفرحان سعد وعلي محسن وشبيب الخالدي.

التضامن لتخطي اليرموك

وعلى ستاد نادي الشباب بمنطقة الأحمدي، يسعى التضامن الى مواصلة نتائجه المميزة عندما يلتقي فريق اليرموك الذي خرج من حسابات البطولة.

ويخوض ابناء الفروانية المباراة بشعار الفوز، لبلوغ الدور النصف النهائي اذ إن الخسارة او التعادل ربما تضع الفريق أمام مواجهة غير مأمونة الجانب أمام الصليبخات في الجولة الأخيرة.

ويخوض التضامن المباراة قادما من فوز مثير على خيطان بهدفين دون رد اثبت من خلاله الفريق عزمه على بلوغ الدور قبل النهائي ويحظى الفريق بدعم كبير من مجلس الإدارة وجماهيره.

ويعول الجهاز الفني للفريق على خبرة قائده حمد أمان وحيوية يوسف العنيزان والمحترفين السوري حميد ميدو والبرازيلي تاليسون رافائييل والايطالي كريستيان لوكا.

وفي المقابل، يدخل اليرموك المباراة بعيدا عن الضغط، اذ يأمل الجهاز الفني بقيادة البرازيلي جانسينيز داسيلفا الاستفادة منها تحضيرا لخوض منافسات الدوري.

الصليبخات لتخطي برقان

وعلى ستاد مبارك العيار، يدخل الصليبخات المباراة أمام فريق برقان بشعار الفوز انتظارا لهدية يقدمها له اليرموك الذي يلتقي التضامن لإنعاش آمال الصليبخات في المنافسة على بلوغ الدور النصف النهائي.

وتبدو المواجهة صعبة على أبناء المدرب احمد عبدالكريم نظرا للمستويات الجيدة التي قدمها خصمه في المباريات الأخيرة اذ لم يتعرض برقان للخسارة في آخر مباراتين.