نفت الهيئة العامة للرياضة اليوم ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تجهيز استاد جابر الأحمد الدولى بشاشات عرض لإستقبال المقيمين من الجنسية المصرية غدا الأحد ، لمشاهدة المباراة النهائية التى تجمع المنتخب المصرى مع منتخب الكاميرون فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.



وأوضحت الهيئة فى بيان لها ان ماتم تداوله فى هذا الشأن عار تماما عن الصحة وان استاد جابر الأحمد لن يشهد اى فعاليات خلال الفترة الحالية حيث يتم تجهيزه لإستقبال المباراة النهائية لكأس سمو الأمير التى ستقام يوم الثلاثاء 21فبراير الجارى ،مطالبة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نقل المعلومة من خلال الجهات الرسمية المعنية حرصا على المصلحة العامة والمصداقية فى نقل الخبر ،مؤكدة ان أبوابها مفتوحة للتعاون مع جميع وسائل الإعلام.