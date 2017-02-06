برعاية ورثة المغفور له الشيخ احمد الجابر ومركز الجواد العربي ـ بيت العرب يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في الثالثة الا الربع من بعد ظهر اليوم الاجتماع الرابع عشر لسباق الخيل لهذا الموسم الذي قيد فيه ٤٤ جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منهم ١٢ جوادا وفرسا من ابطال الدرجة الثانية يتنافسون على مسافة ١٢٠٠م من اجل الفوز بكاس المغفور به الشيخ احمد الجابر امير الكويت الراحل.

كما تتنافس ستة جياد من الخيل العربية الأصيلة من النتاج المحلي ـ الدماء المفتوحة علي مسافة ١٨٠٠م من اجل الفوز بكاس وجوائز بيت العرب والتوقعات صعبة نظرا لتجهيز الخيول المشاركة في سباقات اليوم.