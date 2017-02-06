أحرز متسابق الراليات مشاري الظفيري وملاحه فارس الظفيري المركز الثاني ضمن منافسات النسخة الـ35 لرالي قطر الدولي والجولة الاولى من بطولة الشرق الاوسط للراليات 2017.

واستطاع الظفيري تحقيق المركز الثاني في المنافسات التي أقيمت على حلبة لوسيل بعد منافسة قوية وسط مشاركة نخبة المتسابقين من جميع انحاء الشرق الاوسط.

وشهدت الجولة التي احرز خلالها القطري راشد النعيمي وملاحه هوقو باقهاس المركز الاول مشاركة 12 متسابقا وسط منافسات اتسمت بالحماس والقوة بين مختلف المشاركين.

وقال الظفيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المنافسات شهدت تميزا وصعوبة في الوقت نفسه مؤكدا مواصلته الاستعداد والتجهيزات الفنية والميكانيكية للبطولات المقبلة لتحقيق افضل المراكز المشرفة ومواصلة تقديم الصورة الحقيقية الراقية التي وصلت اليها رياضة المحركات وخصوصا سباقات الراليات في الكويت.

وتقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة ومجلس ادارة نادي باسل الصباح والشركات الداعمة له وللجماهير الكويتية التي حرصت على دعم المتسابقين سواء بالحضور الى السباق او متابعتهم عبر وسائل الاعلام والاتصال لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على تحقيق نتائج متقدمة.

وفي سياق متصل حقق المتسابق القطري ناصر الكواري وملاحه كيليان دافي المركز الاول في بطولة قطر المحلية ومواطنه خالد المهندي وملاحه موسى شريف المركز الثاني فيما جاء اللبناني هنري كاهي وملاحه روني مارون بالمركز الثالث.