حقق المتسابقون الكويتيون المراكز الأولى في بطولة (استعراض المهارات) للسيارات التي اختتمت منافساتها على حلبة نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات وشارك فيها متسابقون من السعودية.

وشارك في البطولة اكثر من 30 متسابقا قسموا الى ثلاث فئات هي فئة (سبورت) وفئة (بيك اب) وفئة (جيبات) وخاضوا منافسات اتسمت بالحماس والقوة.

وحقق المتسابق جراح سيف لقب فئة (سبورت) تلاه عارضي العارضي ثم عياف الفضلي في المركز الثالث في حين حصل المتسابق عبدالله العجمي على لقب فئة (بيك اب) وحل ثانيا المتسابق سيف العتيبي تلاه محمد القحطاني، اما في فئة (جيبات) فجاء المتسابق عمر الهاجري أولا وحل ثانيا عبدالله الشريج وعبدالرحمن الهاجري ثالثا.

وأشاد أمين سر نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات فهد عقاب العلاج لـ «كونا» عقب ختام البطولة بالمستوى الذي ظهر به المتسابقون الكويتيون «والذي عكس قدرات فنية راقية تؤهلهم للمنافسة في البطولات الاقليمية والدولية».

وقال العلاج إن نتائج البطولة التي تقام للمرة السابعة لهذا الموسم جاءت مواكبة للتوقعات، حيث «تمكنا من خلالها من تسليط الضوء بصورة أكبر على هذه الرياضة وإيجاد أرضية شعبية لها تكون خير انطلاقة لها في الكويت».