فوز «مصنع سالمين» في فئة النزهة

حقق فريق «القلاف»، المكون من الأخوين عدنان عباس القلاف وعيسى عباس القلاف، المركز الأول لفئة قوارب البروكلاس 28، والفريق المكون من محمد تركي وعبدالله دشتي لفئة قوارب البروكلاس 23، وفريق مصنع سالمين للقوارب المكون من عبدالرحمن أحمد الحسن وبدر مرزوق الدوسري لفئة قوارب النزهة، وذلك في سباق الكويت السابع لقوارب النزهة والبروكلاس الذي نظمته لجنة الرياضات البحرية في النادي البحري الرياضي كجولة ثانية لبطولة الموسم الحالي، وفي إطار احتفالات النادي والكويت الوطنية بمناسبة مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، وتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد وليا العهد، وحلول الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال المجيد، والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير المؤزر.

وجاءت بقية نتائج السباق في تحقيق فريق «الفصام» المكون من أحمد سليمان الفصام وناصر بدر الفصام المركز الثاني لفئة البروكلاس 28، وجاء ثالثا الفريق المكون من محمد تركي ومحمد الزريحان، وفي فئة البروكلاس 23 جاء ثانيا الفريق المكون من خالد أحمد الحسن ومحمد أحمد العماني، وجاء ثالثا فريق «الفصام» المكون من أحمد سليمان الفصام وناصر بدر الفصام، فيما جاء الفريق المكون من سامي جعفر الشواي من مملكة البحرين وخالد فاضل كرم بالمركز الثاني في فئة قوارب النزهة، وجاء ثالثا الفريق المكون من أحمد فؤاد أبل وعلي سعد سالمين.